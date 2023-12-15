Мероприятия февраля
Автор: Егозавр от 13 февраль 2024, раздел: События, просмотров 70
Этот февраль выдался богатым и щедрым на конкурсы, мероприятия и новые проекты.
Ловите единое расписание всех активностей на Егозе.
И приезжайте к нам поегозить.
14 февраля - мы задумали для вас онлайн-игру. Просто зайдите в 19:30 на страницу https://vk.com/glk_egoza
и, возможно, один из скипассов, которые мы будем разыгрывать, станет вашим.
17 февраля стартуют два проектаБеслатный автобус из Озёрска и КыштымаСпорт-тур из Челябинска
23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров.
25 февраля - открытая тренировка для райдеров "Белые стрелы".1 по 29 февраля идет приём заявок на конкурс Мисс Егоза 2024
#егозалюбовь #зима #прогулки #природа #nature #берегиурал #южныйурал #southernural #кыштым #озерск #горныелыжи #обучение_горныелыжи #снежинск#кыштым #челябинск #Егозалюбовь #ГораЕгоза #снегамногонебывает #eGOza
Похожие новости
Врываемся в праздники!
С Днём защитника Отечества!
23 февраля на "Егозе"
Мисс Егоза. Наш новый фото-конкурс
23 февраля на Егозе!