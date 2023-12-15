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Мероприятия февраля » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Мероприятия февраля

    Автор: Егозавр от 13 февраль 2024, раздел: События, просмотров 70

    Этот февраль выдался богатым и щедрым на конкурсы, мероприятия и новые проекты.
    Ловите единое расписание всех активностей на Егозе.
    И приезжайте к нам поегозить.

    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля


    14 февраля - мы задумали для вас онлайн-игру. Просто зайдите в 19:30 на страницу https://vk.com/glk_egoza и, возможно, один из скипассов, которые мы будем разыгрывать, станет вашим.

    17 февраля стартуют два проекта
    Беслатный автобус из Озёрска и Кыштыма
    Спорт-тур из Челябинска

    23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров.

    25 февраля - открытая тренировка для райдеров "Белые стрелы".

    1 по 29 февраля идет приём заявок на конкурс Мисс Егоза 2024

    #егозалюбовь #зима #прогулки #природа #nature #берегиурал #южныйурал #southernural #кыштым #озерск #горныелыжи #обучение_горныелыжи #снежинск#кыштым #челябинск #Егозалюбовь #ГораЕгоза #снегамногонебывает #eGOza

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Мероприятия февраля

Автор: Егозавр от 13 февраль 2024, раздел: События, просмотров 70

Этот февраль выдался богатым и щедрым на конкурсы, мероприятия и новые проекты.
Ловите единое расписание всех активностей на Егозе.
И приезжайте к нам поегозить.

Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля


14 февраля - мы задумали для вас онлайн-игру. Просто зайдите в 19:30 на страницу https://vk.com/glk_egoza и, возможно, один из скипассов, которые мы будем разыгрывать, станет вашим.

17 февраля стартуют два проекта
Беслатный автобус из Озёрска и Кыштыма
Спорт-тур из Челябинска

23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров.

25 февраля - открытая тренировка для райдеров "Белые стрелы".

1 по 29 февраля идет приём заявок на конкурс Мисс Егоза 2024

#егозалюбовь #зима #прогулки #природа #nature #берегиурал #южныйурал #southernural #кыштым #озерск #горныелыжи #обучение_горныелыжи #снежинск#кыштым #челябинск #Егозалюбовь #ГораЕгоза #снегамногонебывает #eGOza

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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