График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля)

График работы Егозы на эту неделю
Он стандартный. Без изменений. Публикуем, просто чтобы напомнить...
Напомнить, что мы вам всегда рады
А также- что именно в этом феврале у нас на редкость много снега!
5 и 6 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ
7 и 8 февраля (среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)
9 февраля (пятница) - 12:00 - 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
До перерыва работают обе трассы и подъёмник "Вершина" и "Эгоист"
После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная").
Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.
10 и 11 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и киоск Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
Экстремальный Урал 74 Прокат - прокат и мастерская Лыжного доктора
МЕРОПРИЯТИЯ:
10.02.2024 - ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.
Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .
Подробности - https://glk-egoza.ru/event/2354-trenirovka-dlya-rayderov.html
Отдыху гостей соревнования не помешают.
С ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33
Go на гору!