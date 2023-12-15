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График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля) » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля)
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    График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля)

    Автор: Егозавр от 05 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 886

    График работы Егозы на эту неделю
    Он стандартный. Без изменений. Публикуем, просто чтобы напомнить...

    Напомнить, что мы вам всегда рады
    А также- что именно в этом феврале у нас на редкость много снега!

    5 и 6 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

    7 и 8 февраля (среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
    трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
    а также инструкторы (по предварительной записи)

    9 февраля (пятница) - 12:00 - 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
    До перерыва работают обе трассы и подъёмник "Вершина" и "Эгоист"
    После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная").
    Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.

    10 и 11 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
    Для вас:
    трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
    подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
    прокат
    служба инструкторов
    кафе и киоск Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
    Экстремальный Урал 74 Прокат - прокат и мастерская Лыжного доктора

    МЕРОПРИЯТИЯ:
    10.02.2024 - ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
    Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.
    Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .
    Подробности - https://glk-egoza.ru/event/2354-trenirovka-dlya-rayderov.html
    Отдыху гостей соревнования не помешают.

    С ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ

    Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

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График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля)

Автор: Егозавр от 05 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 886

График работы Егозы на эту неделю
Он стандартный. Без изменений. Публикуем, просто чтобы напомнить...

Напомнить, что мы вам всегда рады
А также- что именно в этом феврале у нас на редкость много снега!

5 и 6 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

7 и 8 февраля (среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)

9 февраля (пятница) - 12:00 - 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
До перерыва работают обе трассы и подъёмник "Вершина" и "Эгоист"
После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная").
Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.

10 и 11 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и киоск Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
Экстремальный Урал 74 Прокат - прокат и мастерская Лыжного доктора

МЕРОПРИЯТИЯ:
10.02.2024 - ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.
Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .
Подробности - https://glk-egoza.ru/event/2354-trenirovka-dlya-rayderov.html
Отдыху гостей соревнования не помешают.

С ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

Go на гору!

Похожие новости
﻿
  • Новый год на "Егозе"!
    • ﻿
  • Новый сезон на Горнолыжном комплексе Егоза официально стартует 15 декабря!
    • ﻿
  • Егоза возвращается к привычному графику работы
    • ﻿
  • График работы в новогодние праздники
    • ﻿
  • График работы в праздники и накануне
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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