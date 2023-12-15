График на ближайшую неделю (с 5 января по 11 февраля)

График работы Егозы на эту неделю

Он стандартный. Без изменений. Публикуем, просто чтобы напомнить...



Напомнить, что мы вам всегда рады

А также- что именно в этом феврале у нас на редкость много снега!



5 и 6 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ



7 и 8 февраля (среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:

трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат

а также инструкторы (по предварительной записи)



9 февраля (пятница) - 12:00 - 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)

До перерыва работают обе трассы и подъёмник "Вершина" и "Эгоист"

После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная").

Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.



10 и 11 февраля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00.

Для вас:

трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД

подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"

прокат

служба инструкторов

кафе и киоск Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза

Экстремальный Урал 74 Прокат - прокат и мастерская Лыжного доктора



МЕРОПРИЯТИЯ:

10.02.2024 - ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.

Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .

Подробности - https://glk-egoza.ru/event/2354-trenirovka-dlya-rayderov.html

Отдыху гостей соревнования не помешают.



С ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ



Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33



Go на гору!