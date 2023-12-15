Новый маршрут «Челябинск – Кыштым – горнолыжный курорт «Егоза» - водноспортивный комплекс «Пионер»

17 февраля и далее каждую субботу до 30 марта 2024 года для жителей Челябинска запускаются новые спортивные туры «НеТихое зимовье». Это однодневная поездка с отдыхом на горнолыжном комплексе «Егоза» и в водноспортивном комплексе «Пионер» по системе все включено, которая позволит посетить популярные спорткомплексы города Кыштыма с комфортом и хорошими скидками.



Как это работает?

Вы приобретаете в билетных кассах на пригородном вокзале Челябинска (оформление начинается за 10 суток до даты поездки) проездные документы на пригородные поезда № 7005 по маршруту Челябинск – Кыштым, №7030 по маршруту Кыштым – Челябинск и квитанцию на получение «пакета-услуг» ООО «Пионер».



Какой график поездки?

Отправление из Челябинска пригородным поездом № 7005 в 6:39 (здесь и далее время местное), прибытие на станцию Кыштым в 08:00.

На станции Кыштым вас уже будет ждать шатл (автобус) до горнолыжного курорта «Егоза». А далее, просто наслаждаетесь: завтраком, катанием 4 часа* по склонам ГЛК «Егоза», аудио-экскурсией по городу Кыштыму, обедом, купанием в течение 3-х часов в водноспортивном комплексе «Пионер» (крытый бассейн, термальный бассейн под открытым небом, сауны, баня, солевая комната).

Отправление обратно автобусом от водноспортивного комплекса «Пионер» в 19:40, далее пересадка на пригородный поезд № 7030, отправление от станции Кыштым в 20:33 и прибытие в Челябинск в 21:56.



Где купить и сколько стоит?

Старт продаж билетов на 17 февраля — 7 февраля.

Оформление производится билетными кассами пригородного вокзала Челябинска по принципу «Одного окна», сразу оплачивается проезд на пригородном поезде (туда/обратно), и квитанция на «пакет услуг ООО «Пионер», которая включает в себя проезд на автобусе и услуги ГЛК «Егоза» и водноспортивного комплекса «Пионер».

При оформлении проезда на пригородном поезде действуют все федеральные и региональные льготы. Проезд для детей до 7 лет в поезде бесплатный.

Для оформления необходимо предъявить в билетную кассу документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) и при наличии льгот документ подтверждающий право на льготу.



Тарифы:

- для детей от 5 до 7 лет — 2750 рублей (проезд в пригородном поезде – бесплатно),

- для детей от 7 до 12 лет (вкл.) - 3047 рублей (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно с 50% скидкой 297 рублей, при предъявлении справки, выданной общеобразовательной организацией, действительной на текущий учебный год),

- для учащихся (13+) и студентов очной формы обучения - 3847 рублей (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно с 50% скидкой 297 рублей, при предъявлении справки, выданной общеобразовательной организацией, действительной на текущий учебный год, либо студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год – для обучающихся по очной форме обучения)

- взрослые — 4144 рубля (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно 594 рубля).

В стоимость тура входят: трансфер (пригородный поезд, шатл), питание (завтрак и обед), скипасс на 4 часа катания на ГЛК «Егоза», 3 часа посещения водноспортивного комплекса «Пионер».

Прокат горнолыжного оборудования оплачивается отдельно, со скидкой до 30% (в залог надо будет оставить документ). Услуги инструктора не включены.

Дети до 5 лет в пригородном поезде (с обязательным оформлением билета) и на автобусе проезжают бесплатно, услугами в «Пионере» и на «Егозе» пользуются согласно действующим льготным тарифам для своего возраста. Питание для детей этого возраста оплачивается отдельно.



Справки по телефону +7-982-363-91-55.





