График работы с 21 по 25 февраля

На этой праздничной неделе работаем для вас по следующему графику:
19 и 20 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ
21 и 22 февраля ( среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)
23, 24 и 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
прокат и мастерская Лыжного доктора
МЕРОПРИЯТИЯ:
23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров. Начало в 12:30
24 и 25 февраля в 10:30 - мастер класс «Основные ошибки горнолыжников-самоучек»
25 февраля в 10:00 - открытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы"
ТРАНСФЕР:
24 февраля и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска
Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33
Go на гору!