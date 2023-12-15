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График работы с 21 по 25 февраля » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » График работы с 21 по 25 февраля
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    График работы с 21 по 25 февраля

    Автор: Егозавр от 19 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 199

    На этой праздничной неделе работаем для вас по следующему графику:

    19 и 20 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

    21 и 22 февраля ( среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
    трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
    а также инструкторы (по предварительной записи)

    23, 24 и 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
    Для вас:
    трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
    подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
    прокат
    служба инструкторов
    кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
    прокат и мастерская Лыжного доктора

    МЕРОПРИЯТИЯ:
    23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров. Начало в 12:30

    24 и 25 февраля в 10:30 - мастер класс «Основные ошибки горнолыжников-самоучек»

    25 февраля в 10:00 - открытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы"

    ТРАНСФЕР:
    24 февраля и каждую субботу до конца сезона:
    СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

    Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

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График работы с 21 по 25 февраля

Автор: Егозавр от 19 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 199

На этой праздничной неделе работаем для вас по следующему графику:

19 и 20 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

21 и 22 февраля ( среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)

23, 24 и 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
прокат и мастерская Лыжного доктора

МЕРОПРИЯТИЯ:
23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров. Начало в 12:30

24 и 25 февраля в 10:30 - мастер класс «Основные ошибки горнолыжников-самоучек»

25 февраля в 10:00 - открытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы"

ТРАНСФЕР:
24 февраля и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

Go на гору!

Похожие новости
﻿
  • Мероприятия февраля
    • ﻿
  • График на ближайшую неделю (с 12 февраля по 18 февраля)
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  • Новый сезон на Горнолыжном комплексе Егоза официально стартует 15 декабря!
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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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