График работы с 21 по 25 февраля

На этой праздничной неделе работаем для вас по следующему графику:



19 и 20 февраля (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ



21 и 22 февраля ( среда и четверг) - с 18:00 до 21:00 в формате вечернего катания:

трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат

а также инструкторы (по предварительной записи)



23, 24 и 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.

Для вас:

трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД

подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"

прокат

служба инструкторов

кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза

прокат и мастерская Лыжного доктора



МЕРОПРИЯТИЯ:

23 февраля - развлекательная программа для гостей в честь Дня Защитника Отечества. Спортивные конкурсы на ловкость и силу и спортивные подарки от нас и наших партнёров. Начало в 12:30



24 и 25 февраля в 10:30 - мастер класс «Основные ошибки горнолыжников-самоучек»



25 февраля в 10:00 - открытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы"



ТРАНСФЕР:

24 февраля и каждую субботу до конца сезона:

СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска



Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33



Go на гору!