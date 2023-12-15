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Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время

    Автор: Егозавр от 28 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 196

    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время.
    Новый график и новые яркие мероприятия.

    Сохраняем в закладки, репостим и приезжаем поегозить на Егозу в этом марте!

    ГРАФИК
    С марта по средам и четвергам мы работаем с 15:00 до 21:00!
    Первый длинный будний день уже 6 марта и далее так до конца сезона.

    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время

    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время


    ТРАНСФЕР:
    2, 9 марта и каждую субботу до конца сезона:
    СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

    МЕРОПРИЯТИЯ

    3 марта состоится Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду.

    8 марта наш любимый день в году - Праздник Весны и красоты на Егозе!
    В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:
    + 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку
    В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2024, вручаем подарок за лучший костюм, а также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, "Экстремальный Урал 74" и Бассейна «Пионер».

    17 марта - МАСЛЕНИЦА!
    В этот день мы решили провести ЯРМАРКУ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ.
    Выберите себе самые уникальные подарки и зарядитесь креативом и творчеством.
    Участие для мастеров - БЕСПЛАТНОЕ!

    В этот же день пройдет открытая тренировка для участников проекта "Новые вершины", для детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке PRIME Snowboards и ФГУП ПО "Маяк"

    24 марта также планируется отрытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы. Этап 2".

    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
    Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время


    Приглашаем всех на наши склоны!

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Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время

Автор: Егозавр от 28 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 196

Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время.
Новый график и новые яркие мероприятия.

Сохраняем в закладки, репостим и приезжаем поегозить на Егозу в этом марте!

ГРАФИК
С марта по средам и четвергам мы работаем с 15:00 до 21:00!
Первый длинный будний день уже 6 марта и далее так до конца сезона.

Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время

Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время


ТРАНСФЕР:
2, 9 марта и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

МЕРОПРИЯТИЯ

3 марта состоится Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду.

8 марта наш любимый день в году - Праздник Весны и красоты на Егозе!
В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:
+ 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку
В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2024, вручаем подарок за лучший костюм, а также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, "Экстремальный Урал 74" и Бассейна «Пионер».

17 марта - МАСЛЕНИЦА!
В этот день мы решили провести ЯРМАРКУ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ.
Выберите себе самые уникальные подарки и зарядитесь креативом и творчеством.
Участие для мастеров - БЕСПЛАТНОЕ!

В этот же день пройдет открытая тренировка для участников проекта "Новые вершины", для детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке PRIME Snowboards и ФГУП ПО "Маяк"

24 марта также планируется отрытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы. Этап 2".

Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время


Приглашаем всех на наши склоны!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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