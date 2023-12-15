Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время
Автор: Егозавр от 28 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 196
Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время.ТРАНСФЕР:
Новый график и новые яркие мероприятия.
Сохраняем в закладки, репостим и приезжаем поегозить на Егозу в этом марте!
ГРАФИК
С марта по средам и четвергам мы работаем с 15:00 до 21:00!
Первый длинный будний день уже 6 марта и далее так до конца сезона.
2, 9 марта и каждую субботу до конца сезона:СПОРТ-ТУР для жителей ЧелябинскаБЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска
МЕРОПРИЯТИЯ3 марта состоится Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду
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8 марта наш любимый день в году - Праздник Весны и красоты на Егозе!
В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:
+ 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку
В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2024, вручаем подарок за лучший костюм, а также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, "Экстремальный Урал 74" и Бассейна «Пионер».
17 марта - МАСЛЕНИЦА!
В этот день мы решили провести ЯРМАРКУ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ.
Выберите себе самые уникальные подарки и зарядитесь креативом и творчеством.
Участие для мастеров - БЕСПЛАТНОЕ!
В этот же день пройдет открытая тренировка для участников проекта "Новые вершины", для детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке PRIME Snowboards и ФГУП ПО "Маяк"
24 марта также планируется отрытая тренировка для юных райдеров "Белые стрелы. Этап 2".
Приглашаем всех на наши склоны!
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