Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время

Весеннее обострение ожидается на Егозе в ближайшее время.

Новый график и новые яркие мероприятия.



Сохраняем в закладки, репостим и приезжаем поегозить на Егозу в этом марте!



ГРАФИК

С марта по средам и четвергам мы работаем с 15:00 до 21:00!

Первый длинный будний день уже 6 марта и далее так до конца сезона.





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