График и активности на этой неделе!

Новый график, новый супер тариф и массу подарков приготовили мы для вас на этой неделе.
Ловите обзорный пост (сохраняйте и делайте репосты) и приезжайте к нам
4 и 5 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ
6 и 7 марта (среда и четверг) - мы впервые работаем с 15:00 до 21:00.
Для вас:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)
Специально к такому случаю мы ввели новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00) за 700 рублей!
8, 9 и 10 марта (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
"Экстремальный Урал 74" - прокат и скисервис Лыжного доктора
ПРАЗДНИК:
8 Марта приглашаем всех, отметить День красоты и весны.
Что вас ждут:
Подарки всем девочкам, девушкам и женщинам! По плюс 1 подъёму при покупке любого тарифа и сладкий комплимент от Егозы.
Поздравления и призы от Центр развития туризма Кыштыма
Катание в карнавальных костюмах.
А в 12:00
- награждение за самые яркие образы
- вручение подарков участницам #МиссЕгоза2024 (всем-всем)
- пара забавных конкурсов для всех гостей на призы от Егозы, м-на Реформа, Skiservice Лыжного доктора и Бассейн «Пионер»
ТРАНСФЕР:
9 марта и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска
Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33