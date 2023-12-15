График и активности на этой неделе!

Новый график, новый супер тариф и массу подарков приготовили мы для вас на этой неделе.

Ловите обзорный пост (сохраняйте и делайте репосты) и приезжайте к нам



4 и 5 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ



6 и 7 марта (среда и четверг) - мы впервые работаем с 15:00 до 21:00.

Для вас:

трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат

а также инструкторы (по предварительной записи)

Специально к такому случаю мы ввели новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00) за 700 рублей!



8, 9 и 10 марта (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.

Для вас:

трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД

подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"

прокат

служба инструкторов

кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза

"Экстремальный Урал 74" - прокат и скисервис Лыжного доктора



ПРАЗДНИК:

8 Марта приглашаем всех, отметить День красоты и весны.

Что вас ждут:

Подарки всем девочкам, девушкам и женщинам! По плюс 1 подъёму при покупке любого тарифа и сладкий комплимент от Егозы.

Поздравления и призы от Центр развития туризма Кыштыма

Катание в карнавальных костюмах.



А в 12:00

- награждение за самые яркие образы

- вручение подарков участницам #МиссЕгоза2024 (всем-всем)

- пара забавных конкурсов для всех гостей на призы от Егозы, м-на Реформа, Skiservice Лыжного доктора и Бассейн «Пионер»



ТРАНСФЕР:

9 марта и каждую субботу до конца сезона:

СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска



Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33





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