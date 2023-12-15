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График и активности на этой неделе! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    График и активности на этой неделе!

    Автор: Егозавр от 04 март 2024, раздел: Информация, просмотров 341

    Новый график, новый супер тариф и массу подарков приготовили мы для вас на этой неделе.
    Ловите обзорный пост (сохраняйте и делайте репосты) и приезжайте к нам

    4 и 5 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

    6 и 7 марта (среда и четверг) - мы впервые работаем с 15:00 до 21:00.
    Для вас:
    трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
    а также инструкторы (по предварительной записи)
    Специально к такому случаю мы ввели новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00) за 700 рублей!

    8, 9 и 10 марта (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
    Для вас:
    трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
    подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
    прокат
    служба инструкторов
    кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
    "Экстремальный Урал 74" - прокат и скисервис Лыжного доктора

    ПРАЗДНИК:
    8 Марта приглашаем всех, отметить День красоты и весны.
    Что вас ждут:
    Подарки всем девочкам, девушкам и женщинам! По плюс 1 подъёму при покупке любого тарифа и сладкий комплимент от Егозы.
    Поздравления и призы от Центр развития туризма Кыштыма
    Катание в карнавальных костюмах.

    А в 12:00
    - награждение за самые яркие образы
    - вручение подарков участницам #МиссЕгоза2024 (всем-всем)
    - пара забавных конкурсов для всех гостей на призы от Егозы, м-на Реформа, Skiservice Лыжного доктора и Бассейн «Пионер»

    ТРАНСФЕР:
    9 марта и каждую субботу до конца сезона:
    СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

    Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!
    График и активности на этой неделе!



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График и активности на этой неделе!

Автор: Егозавр от 04 март 2024, раздел: Информация, просмотров 341

Новый график, новый супер тариф и массу подарков приготовили мы для вас на этой неделе.
Ловите обзорный пост (сохраняйте и делайте репосты) и приезжайте к нам

4 и 5 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

6 и 7 марта (среда и четверг) - мы впервые работаем с 15:00 до 21:00.
Для вас:
трасса Спортивная, основной подъёмник, прокат
а также инструкторы (по предварительной записи)
Специально к такому случаю мы ввели новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00) за 700 рублей!

8, 9 и 10 марта (пятница, суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и Вкусный перекус - на горнолыжном комплексе Егоза
"Экстремальный Урал 74" - прокат и скисервис Лыжного доктора

ПРАЗДНИК:
8 Марта приглашаем всех, отметить День красоты и весны.
Что вас ждут:
Подарки всем девочкам, девушкам и женщинам! По плюс 1 подъёму при покупке любого тарифа и сладкий комплимент от Егозы.
Поздравления и призы от Центр развития туризма Кыштыма
Катание в карнавальных костюмах.

А в 12:00
- награждение за самые яркие образы
- вручение подарков участницам #МиссЕгоза2024 (всем-всем)
- пара забавных конкурсов для всех гостей на призы от Егозы, м-на Реформа, Skiservice Лыжного доктора и Бассейн «Пионер»

ТРАНСФЕР:
9 марта и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!
График и активности на этой неделе!



Go на гору!

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    обновить, если не виден код
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