Важная информармация для райдеров БайкПарка

График работы Егозы на этой неделе
ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ
Байк-парк Егоза
Мы должны были работать СБ и ВС (8 и 9 июня)
Но! В связи с надвигающимися ливнями, в субботу мы будем работать по плану с 11:00 до 16:00, а в воскресенье - по ситуации.
Актуальную информацию можно узнать в телеграмме:
https://t.me/bikeparkegoza
Или по телефону:
+7 (982) 277-63-33
Кафе - по графику БайкПарка
Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) -
СБ и ВС (8 и 9 июня)
с 10:00 до 18:00
В связи с ухудшениями погодных условий, необходимо договариваться о бронировании велосипедов заранее, по телефонам +79124760876,
+79658542531
Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.
Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906
Ну и по традиции напоминаем:
Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).
Но главное, соблюдайте наши правила посещения:
- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.