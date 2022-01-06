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Важная информармация для райдеров БайкПарка » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Важная информармация для райдеров БайкПарка

    Автор: Егозавр от 06 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 74

    График работы Егозы на этой неделе
    ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ

    Байк-парк Егоза
    Мы должны были работать СБ и ВС (8 и 9 июня)
    Но! В связи с надвигающимися ливнями, в субботу мы будем работать по плану с 11:00 до 16:00, а в воскресенье - по ситуации.
    Актуальную информацию можно узнать в телеграмме:
    https://t.me/bikeparkegoza
    Или по телефону:
    +7 (982) 277-63-33

    Кафе - по графику БайкПарка

    Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) -
    СБ и ВС (8 и 9 июня)
    с 10:00 до 18:00
    В связи с ухудшениями погодных условий, необходимо договариваться о бронировании велосипедов заранее, по телефонам +79124760876,
    +79658542531
    Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

    Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

    Ну и по традиции напоминаем:

    Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
    Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

    Но главное, соблюдайте наши правила посещения:
    - не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
    - передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
    - соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

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Важная информармация для райдеров БайкПарка

Автор: Егозавр от 06 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 74

График работы Егозы на этой неделе
ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ

Байк-парк Егоза
Мы должны были работать СБ и ВС (8 и 9 июня)
Но! В связи с надвигающимися ливнями, в субботу мы будем работать по плану с 11:00 до 16:00, а в воскресенье - по ситуации.
Актуальную информацию можно узнать в телеграмме:
https://t.me/bikeparkegoza
Или по телефону:
+7 (982) 277-63-33

Кафе - по графику БайкПарка

Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) -
СБ и ВС (8 и 9 июня)
с 10:00 до 18:00
В связи с ухудшениями погодных условий, необходимо договариваться о бронировании велосипедов заранее, по телефонам +79124760876,
+79658542531
Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

Ну и по традиции напоминаем:

Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

Но главное, соблюдайте наши правила посещения:
- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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