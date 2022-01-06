Важная информармация для райдеров БайкПарка

График работы Егозы на этой неделе

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ



Байк-парк Егоза

Мы должны были работать СБ и ВС (8 и 9 июня)

Но! В связи с надвигающимися ливнями, в субботу мы будем работать по плану с 11:00 до 16:00, а в воскресенье - по ситуации.

Актуальную информацию можно узнать в телеграмме:

https://t.me/bikeparkegoza

Или по телефону:

+7 (982) 277-63-33



Кафе - по графику БайкПарка



Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) -

СБ и ВС (8 и 9 июня)

с 10:00 до 18:00

В связи с ухудшениями погодных условий, необходимо договариваться о бронировании велосипедов заранее, по телефонам +79124760876,

+79658542531

Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.



Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906



Ну и по традиции напоминаем:



Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.

Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).



Но главное, соблюдайте наши правила посещения:

- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.

- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК

- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.