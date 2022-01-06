Все по плану... НО!

BikeParkEgoza

СБ и ВС (22 и 23 июня) с 11:00 до 16:00!

Для райдеров действует выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.

Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13908



Кафе. По графику БайкПарка.

В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).



Велопрокат и веломастерская ( Экстремальный Урал 74 Прокат ) - работают для вас по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00

Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.



Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906



То есть все по плану... НО!

22-23 июня рядом с нами пройдут соревнования кубок Урала по эндуро «Каменный пояс-2024». По окончании соревнований возможны несанкционированные заезды владельцев мототранспортных средств.

В целях безопасности, мы и Центр развития туризма Кыштыма, просим воздержаться от посещения Сугомакского природно-территориального комплекса, а так же экологических троп 22-23 июня 2024 г.



Территория ГЛК «Егоза» при этом доступна для прогулок каждый день.

Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).



Все услуги комплекса и ценами тут



Фото Александр Добровольский