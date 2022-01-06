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Все по плану... НО! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

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    Все по плану... НО!

    Автор: Егозавр от 17 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 15

    BikeParkEgoza
    СБ и ВС (22 и 23 июня) с 11:00 до 16:00!
    Для райдеров действует выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.
    Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13908

    Кафе. По графику БайкПарка.
    В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).

    Велопрокат и веломастерская ( Экстремальный Урал 74 Прокат ) - работают для вас по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00
    Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

    Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

    То есть все по плану... НО!
    22-23 июня рядом с нами пройдут соревнования кубок Урала по эндуро «Каменный пояс-2024». По окончании соревнований возможны несанкционированные заезды владельцев мототранспортных средств.
    В целях безопасности, мы и Центр развития туризма Кыштыма, просим воздержаться от посещения Сугомакского природно-территориального комплекса, а так же экологических троп 22-23 июня 2024 г.

    Территория ГЛК «Егоза» при этом доступна для прогулок каждый день.
    Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

    Все услуги комплекса и ценами тут

    Фото Александр Добровольский

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Все по плану... НО!

Автор: Егозавр от 17 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 15

BikeParkEgoza
СБ и ВС (22 и 23 июня) с 11:00 до 16:00!
Для райдеров действует выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.
Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13908

Кафе. По графику БайкПарка.
В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).

Велопрокат и веломастерская ( Экстремальный Урал 74 Прокат ) - работают для вас по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00
Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

Палаточный лагерь готов встретить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

То есть все по плану... НО!
22-23 июня рядом с нами пройдут соревнования кубок Урала по эндуро «Каменный пояс-2024». По окончании соревнований возможны несанкционированные заезды владельцев мототранспортных средств.
В целях безопасности, мы и Центр развития туризма Кыштыма, просим воздержаться от посещения Сугомакского природно-территориального комплекса, а так же экологических троп 22-23 июня 2024 г.

Территория ГЛК «Егоза» при этом доступна для прогулок каждый день.
Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

Все услуги комплекса и ценами тут

Фото Александр Добровольский

Похожие новости
﻿
  • Велосезон на Егозе набирает обороты!
    • ﻿
  • Егоза на этой неделе
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  • Ограничение на посещение экотроп Егоза-Сугомак 26 и 27 августа 2023
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    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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