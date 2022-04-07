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Изменения в работе велопроката » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Изменения в работе велопроката

    Автор: Егозавр от 17 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 34

    Эти выходные - последние, когда можно будет арендовать прогулочные велосипеды в прокате на ГЛК "Егоза"

    Прокат велосипедов на ГЛК "Егоза" был возможностью для всех путешествовать по округе и изучать природу Кыштыма. В любой день. С комфортом и позитивом. Если вы ранее планировали приехать к нам и проехаться по одному из вело-маршрутов на наших байках, то успевайте сделать это в ближайшие дни.

    Со следующей недели Экстремальный Урал 74 Прокат меняет формат работы. Отныне в нём будут представлены только велосипеды типа DH и экипировка для катания в Байк-парк Егоза. Работать прокат будет по графику парка: с 11:00 до 16:00 по СБ и ВС.

    Подробности и бронирование -
    +7 (912) 476-08-76

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Изменения в работе велопроката

Автор: Егозавр от 17 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 34

Эти выходные - последние, когда можно будет арендовать прогулочные велосипеды в прокате на ГЛК "Егоза"

Прокат велосипедов на ГЛК "Егоза" был возможностью для всех путешествовать по округе и изучать природу Кыштыма. В любой день. С комфортом и позитивом. Если вы ранее планировали приехать к нам и проехаться по одному из вело-маршрутов на наших байках, то успевайте сделать это в ближайшие дни.

Со следующей недели Экстремальный Урал 74 Прокат меняет формат работы. Отныне в нём будут представлены только велосипеды типа DH и экипировка для катания в Байк-парк Егоза. Работать прокат будет по графику парка: с 11:00 до 16:00 по СБ и ВС.

Подробности и бронирование -
+7 (912) 476-08-76

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    • ﻿
    Добавить комментарий
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    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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