Изменения в работе велопроката

Эти выходные - последние, когда можно будет арендовать прогулочные велосипеды в прокате на ГЛК "Егоза"



Прокат велосипедов на ГЛК "Егоза" был возможностью для всех путешествовать по округе и изучать природу Кыштыма. В любой день. С комфортом и позитивом. Если вы ранее планировали приехать к нам и проехаться по одному из вело-маршрутов на наших байках, то успевайте сделать это в ближайшие дни.



Со следующей недели Экстремальный Урал 74 Прокат меняет формат работы. Отныне в нём будут представлены только велосипеды типа DH и экипировка для катания в Байк-парк Егоза. Работать прокат будет по графику парка: с 11:00 до 16:00 по СБ и ВС.



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