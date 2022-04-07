О работе в эти выходные

На этой неделе мы планируем работать по стандартному графику, но погода может внести коррективы в наши планы.



Прогноз пока очень пессимистичный. Поэтому рекомендуем перед поездкой заглянуть к нам на страницу еще раз или подписаться на https://t.me/glk_egoza



Байк-парк Егоза

Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Работает для вас СБ и ВС с 11:00 до 16:00!



Кафе. По графику БайкПарка.



Велопрокат и веломастерская. С этих выходных работает по графику Байк-парка и предоставляет в аренду для вас только велосипеды типа DH и экипировка. Подробности и бронирование - +7 (912) 476-08-76



Палаточный лагерь готов встретить и разместить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906



Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.



При посещении Егозы просим вас соблюдать правила:



- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.

- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК

- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.



Все услуги комплекса и ценами тут - h[url=http://]ttps://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html[/url]