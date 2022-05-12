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Новый тариф для морозных дней » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

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Сейчас на склоне:

Температура: -10°C, Влажность: 55%

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ЧТ и ПТ с 15:00 до 21:00,

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    Новый тариф для морозных дней

    Автор: Егозавр от 19 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 20

    Друзья! Мы ждем вас в среду, в четверг и в пятницу на вечернее катание. И поскольку в эти дни обещают небольшое понижение температуры, мы решили подогреть ваше желание приехать к нам!
    И ввели новый "временный" тариф.
    МОРОЗ
    3 часа за 900 рублей
    Мы планируем его активировать по мере необходимости. Но 19, 20 и 21 февраля 2025 года он будет работать с 18:00 до 21:00 с момента покупки.
    И заменит таким образом "Вечерний тариф".
    Обратите внимание в тариф входят только услуги основного подъёмника.
    Гоу греться на гору!

    Новый тариф для морозных дней

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Новый тариф для морозных дней

Автор: Егозавр от 19 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 20

Друзья! Мы ждем вас в среду, в четверг и в пятницу на вечернее катание. И поскольку в эти дни обещают небольшое понижение температуры, мы решили подогреть ваше желание приехать к нам!
И ввели новый "временный" тариф.
МОРОЗ
3 часа за 900 рублей
Мы планируем его активировать по мере необходимости. Но 19, 20 и 21 февраля 2025 года он будет работать с 18:00 до 21:00 с момента покупки.
И заменит таким образом "Вечерний тариф".
Обратите внимание в тариф входят только услуги основного подъёмника.
Гоу греться на гору!

Новый тариф для морозных дней

Похожие новости
﻿
  • Открытие основной трассы
    • ﻿
  • Старый новый график
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  • Приглашаем на вечернее катание
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  • Новый прайс на услуги
    • ﻿
  • Подъёмник для начинающих и новый график работы
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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