Новый тариф для морозных дней

Друзья! Мы ждем вас в среду, в четверг и в пятницу на вечернее катание. И поскольку в эти дни обещают небольшое понижение температуры, мы решили подогреть ваше желание приехать к нам!

И ввели новый "временный" тариф.

МОРОЗ

3 часа за 900 рублей

Мы планируем его активировать по мере необходимости. Но 19, 20 и 21 февраля 2025 года он будет работать с 18:00 до 21:00 с момента покупки.

И заменит таким образом "Вечерний тариф".

Обратите внимание в тариф входят только услуги основного подъёмника.

Гоу греться на гору!

