Резкое похолодание

ВНИМАНИЕ
По данным различных метеосервисов, завтра ожидается значительное похолодание, столбик термометра может опуститься до -20°C...-25°C.
Как это влияет на работу:
В соответствии с техническим регламентом и требованиями безопасности, работа подъемников при температуре ниже -21°C невозможна. Это связано с безопасностью наших гостей и сохранностью оборудования.
Поэтому существует высокая вероятность, что завтра, 20 декабря, горнолыжный комплекс "Егоза" работать не будет.
Что будет происходить:
Наша команда выезжает на смену в обычном режиме, чтобы провести все необходимые проверки.
Окончательное решение о запуске или остановке работы мы примем утром на месте, на основе фактических температурных показателей на склонах.
Очень просим вас:
Следить за официальными объявлениями утром. Самую оперативную информацию мы опубликуем:
В нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza (это самый оперативный способ информирования!)
На странице ВКонтакте: vk.com/glk_egoza
Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, и искренне сожалеем об этом. Безопасность и комфорт наших гостей — наш абсолютный приоритет.
Спасибо за понимание!
Надеемся на скорейшее потепление и встречу на склонах!