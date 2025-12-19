Резкое похолодание

ВНИМАНИЕ

По данным различных метеосервисов, завтра ожидается значительное похолодание, столбик термометра может опуститься до -20°C...-25°C.





Как это влияет на работу:

В соответствии с техническим регламентом и требованиями безопасности, работа подъемников при температуре ниже -21°C невозможна. Это связано с безопасностью наших гостей и сохранностью оборудования.





Поэтому существует высокая вероятность, что завтра, 20 декабря, горнолыжный комплекс "Егоза" работать не будет.





Что будет происходить:

Наша команда выезжает на смену в обычном режиме, чтобы провести все необходимые проверки.

Окончательное решение о запуске или остановке работы мы примем утром на месте, на основе фактических температурных показателей на склонах.





Очень просим вас:

Следить за официальными объявлениями утром. Самую оперативную информацию мы опубликуем:





В нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza (это самый оперативный способ информирования!)





На странице ВКонтакте: vk.com/glk_egoza





Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, и искренне сожалеем об этом. Безопасность и комфорт наших гостей — наш абсолютный приоритет.





Спасибо за понимание!

Надеемся на скорейшее потепление и встречу на склонах!