Резкое похолодание » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
Сейчас на склоне: Температура: -13 °C, Влажность: 99 %

Сейчас на склоне:

Температура: -13°C, Влажность: 99%

График работы:

20 и 21 декабря с 10:00 до 17:00

    Резкое похолодание

    Автор: Егозавр от 19 декабрь 2025, раздел: Информация, просмотров 82

    ВНИМАНИЕ
    По данным различных метеосервисов, завтра ожидается значительное похолодание, столбик термометра может опуститься до -20°C...-25°C.


    Как это влияет на работу:
    В соответствии с техническим регламентом и требованиями безопасности, работа подъемников при температуре ниже -21°C невозможна. Это связано с безопасностью наших гостей и сохранностью оборудования.


    Поэтому существует высокая вероятность, что завтра, 20 декабря, горнолыжный комплекс "Егоза" работать не будет.


    Что будет происходить:
    Наша команда выезжает на смену в обычном режиме, чтобы провести все необходимые проверки.
    Окончательное решение о запуске или остановке работы мы примем утром на месте, на основе фактических температурных показателей на склонах.


    Очень просим вас:
    Следить за официальными объявлениями утром. Самую оперативную информацию мы опубликуем:


    В нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza (это самый оперативный способ информирования!)


    На странице ВКонтакте: vk.com/glk_egoza


    Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, и искренне сожалеем об этом. Безопасность и комфорт наших гостей — наш абсолютный приоритет.


    Спасибо за понимание!
    Надеемся на скорейшее потепление и встречу на склонах!

