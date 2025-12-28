Морозы отступают! Работаем по плану в выходные!

Завтра и в воскресенье мы ждём вас на склонах!

График работы:

Суббота, 17 января — с 10:00 до 21:00.

Воскресенье, 18 января — с 10:00 до 17:00.



В работе:

Все трассы - «Спортивная» и «Верблюд». (трасса "Верблюд" работает до наступления сумерек!!!)

Основной подъёмник и бугельный «Эгоист». Обратите внимание: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!

Все службы: прокат, инструкторы (рекомендуем записываться заранее!) и ски-сервис.

Все точки питания.



18 января — спортивный день на Егозе!

В это воскресенье на трассе «Спортивная» пройдёт открытая тренировка с замером времени от Федерации горнолыжного спорта г. Озёрска. Подробности и регистрация по ссылке: vk.com/wall-79156140_15680

ВАЖНО: Тренировка не помешает вашему отдыху! Все трассы открыты в обычном режиме.





Ждём всех, кто соскучился по склонам! Идеальное время, чтобы насладиться катанием после морозов!

