Морозы отступают! Работаем по плану в выходные! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
Сейчас на склоне: Температура: -22 °C

Сейчас на склоне:

Температура: -22°C, Влажность: 97%

График работы:

Понедельник, вторник — выходные дни. Среда, четверг, пятница — с 15:00 до 21:00. Суббота - с 10:00 до 21:00. Воскресенье и праздничные дни — с 10:00 до 17:00.

    Морозы отступают! Работаем по плану в выходные!

    Автор: Егозавр от 16 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 106

    Морозы отступают! Работаем по плану в выходные!
    Завтра и в воскресенье мы ждём вас на склонах!
    График работы:
    Суббота, 17 января — с 10:00 до 21:00.
    Воскресенье, 18 января — с 10:00 до 17:00.

    В работе:
    Все трассы - «Спортивная» и «Верблюд». (трасса "Верблюд" работает до наступления сумерек!!!)
    Основной подъёмник и бугельный «Эгоист». Обратите внимание: в субботу «Эгоист» работает до 17:00!
    Все службы: прокат, инструкторы (рекомендуем записываться заранее!) и ски-сервис.
    Все точки питания.

    18 января — спортивный день на Егозе!
    В это воскресенье на трассе «Спортивная» пройдёт открытая тренировка с замером времени от Федерации горнолыжного спорта г. Озёрска. Подробности и регистрация по ссылке: vk.com/wall-79156140_15680
    ВАЖНО: Тренировка не помешает вашему отдыху! Все трассы открыты в обычном режиме.


    Ждём всех, кто соскучился по склонам! Идеальное время, чтобы насладиться катанием после морозов!

