Изменения в работе горнолыжного комплекса

Чуда не случилось. Прогноз синоптиков сбывается.



Друзья, сегодня на вершине -24°C, и к вечеру возможно дальнейшее похолодание.



Горнолыжный комплекс сегодня, 21 января, работать не будет.

Напоминаем, что при температуре ниже -21°C мы не можем запускать подъёмники и обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Да и долгое пребывание на таком морозе — не лучшая идея для вашего здоровья.



Что важно: похожая погодная картина прогнозируется до конца недели.



Мы внимательно следим за каждым изменением и обязательно держим вас в курсе. Пока что, честно говоря, настроены слегка пессимистично, но верим, что морозы скоро отступят!



Следите за новостями здесь. Как только будет «добро» на открытие — вы узнаете об этом первыми.



Берегите себя, пейте горячий чай и планируйте пока что другие активности. Ждём встречи на склонах, как только это станет возможным и безопасным!