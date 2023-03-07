Top.Mail.Ru
Изменения в работе горнолыжного комплекса » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
» » Изменения в работе горнолыжного комплекса
    Изменения в работе горнолыжного комплекса

    Автор: Егозавр от 21 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 60

    Чуда не случилось. Прогноз синоптиков сбывается.

    Друзья, сегодня на вершине -24°C, и к вечеру возможно дальнейшее похолодание.

    Горнолыжный комплекс сегодня, 21 января, работать не будет.
    Напоминаем, что при температуре ниже -21°C мы не можем запускать подъёмники и обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Да и долгое пребывание на таком морозе — не лучшая идея для вашего здоровья.

    Что важно: похожая погодная картина прогнозируется до конца недели.

    Мы внимательно следим за каждым изменением и обязательно держим вас в курсе. Пока что, честно говоря, настроены слегка пессимистично, но верим, что морозы скоро отступят!

    Следите за новостями здесь. Как только будет «добро» на открытие — вы узнаете об этом первыми.

    Берегите себя, пейте горячий чай и планируйте пока что другие активности. Ждём встречи на склонах, как только это станет возможным и безопасным!

