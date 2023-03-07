График работы на 24 января

Друзья, добрый день!



Несмотря на то, что мы до последнего надеялись сегодня поработать для вас, реальность внесла свои суровые коррективы. Утром на горе температура опустилась до минус 33-34 градусов.



На основании этих оперативных данных и прогнозов, наша техническая служба приняла непростое, но единственно верное решение: запуск подъемника сегодня невозможен. Безопасность гостей и сотрудников — наш абсолютный приоритет.



Гора сегодня работать не будет.



Приносим искренние извинения за излишний оптимизм и доставленные неудобства . Мы, как и вы, очень ждали этого этого дня!



Для тех, кто был записан к инструктору:

Наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с вами, чтобы перенести заявки на удобную дату .



А что с завтрашним днем, 25 января?

Там тоже будет не тепло, но мы надеемся на возможность поработать. Примерно с 12:00 мы планируем дать старт и попробовать запустить подъемник . Окончательное решение и точное время старта мы объявим сегодня вечером на основе свежих прогнозов. Следите за нашими новостями!



Хорошего и безопасного дня всем!



Ваша «Егоза».