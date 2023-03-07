Top.Mail.Ru
График работы на 24 января
    График работы на 24 января

    Автор: Егозавр от 23 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 96

    Друзья, добрый день!

    Несмотря на то, что мы до последнего надеялись сегодня поработать для вас, реальность внесла свои суровые коррективы. Утром на горе температура опустилась до минус 33-34 градусов.

    На основании этих оперативных данных и прогнозов, наша техническая служба приняла непростое, но единственно верное решение: запуск подъемника сегодня невозможен. Безопасность гостей и сотрудников — наш абсолютный приоритет.

    Гора сегодня работать не будет.

    Приносим искренние извинения за излишний оптимизм и доставленные неудобства . Мы, как и вы, очень ждали этого этого дня!

    Для тех, кто был записан к инструктору:
    Наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с вами, чтобы перенести заявки на удобную дату .

    А что с завтрашним днем, 25 января?
    Там тоже будет не тепло, но мы надеемся на возможность поработать. Примерно с 12:00 мы планируем дать старт и попробовать запустить подъемник . Окончательное решение и точное время старта мы объявим сегодня вечером на основе свежих прогнозов. Следите за нашими новостями!

    Хорошего и безопасного дня всем!

    Ваша «Егоза».

