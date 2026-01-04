Top.Mail.Ru
    Работа комплекса 25 января (воскресенье)

    Автор: Егозавр от 24 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 29

    Друзья, добрый день! Морозы немного отступают, и мы очень хотим поработать для вас!
    Завтра, 25 января, комплекс будет работать по сокращенному графику: с 11:00 до 17:00.

    Что будет работать:
    -Подъемник «Эгоист» (точно)
    -Подъемник «Основной» (при температуре выше -21°C)
    -Прокат снаряжения
    -Ски-сервис
    - КАФЕ
    -Служба инструкторов (телефон для записи: +7 (982) 277-63-33)

    Мастер-класс состоится!
    Также состоится и объявленный ранее МК для совершенствующихся горнолыжников — «Карвинговые повороты большого и малого радиуса» от Павла Брялина и его команды! Он переносится и начнется в 11:00.

    Приносим свои извинения за неудобства, но это не мы — это погода

