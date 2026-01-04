Работа комплекса 25 января (воскресенье)

Друзья, добрый день! Морозы немного отступают, и мы очень хотим поработать для вас!
Завтра, 25 января, комплекс будет работать по сокращенному графику: с 11:00 до 17:00.
Что будет работать:
-Подъемник «Эгоист» (точно)
-Подъемник «Основной» (при температуре выше -21°C)
-Прокат снаряжения
-Ски-сервис
- КАФЕ
-Служба инструкторов (телефон для записи: +7 (982) 277-63-33)
Мастер-класс состоится!
Также состоится и объявленный ранее МК для совершенствующихся горнолыжников — «Карвинговые повороты большого и малого радиуса» от Павла Брялина и его команды! Он переносится и начнется в 11:00.
Приносим свои извинения за неудобства, но это не мы — это погода