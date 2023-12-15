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Бэби-лифт возвращается! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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Бэби-лифт возвращается!

Автор: Егозавр от 18 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 146

По выходным на Егозе снова будут работать сразу три подъёмника: основной - "Вершина", тарелочный - "Эгоист" и малый-бугельный "Бэби-лифт".

При этом при покупке билетов на "Эгоист" (да и на "Вершину" тоже) вы сможете пользоваться беби-лифтом совершенно БЕСПЛАТНО!

Это поможет вам:
- разнообразить катание
- облегчить путь до "Эгоиста"

Гоу на гору!

Обращаем ваше внимание, что по будням бэби-лифт пока не работает, а "Эгоист" работает только по пятницам и выходным дням.

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