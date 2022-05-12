Фотоотчет с Кубка Егозы по маунтинбайку
Автор: Егозавр от 07 октябрь 2024, раздел: Фото, просмотров 68
Наступило время заварить чаёк и посмотреть БОЛЬШОЙ ФОТООТЧЕТ с Кубка Егозы по маунтинбайку!
Наслаждаемся послевкусием главного спортивного события Егозы этого летнего сезона, ищем себя, ставим лайки и делимся эмоциями.
При репосте просьба отметить нашего фотографа Михаила Беляева (https://vk.com/mui_i_iah9i)
Все фото - https://disk.yandex.ru/d/5z1IMxlLcS01DA
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