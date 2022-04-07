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Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги

    Автор: Егозавр от 25 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 42

    "Я вам с уверенностью скажу что это лучший и самый душевный ивент урала! Много крутых, увлеченных райдеров, команда трейлбилдеров с опытом и руками, несколько категорий, регулярный шейпинг трассы, финальный проезд с замером времени и еще огромный спектр эмоций!!" - вот так в чате БайкПарке отзываются о Кубке Егозы по маунтинбайку, который прошел с 20 по 22 сентября у нас на ГЛК.

    Надеемся, вы тоже успели побывать и оценить главное мероприятие сезона. Если нет, у нас с вами еще целая суббота 28.09 и всё следующее лето.

    Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто работал над его организацией, всех участников! А также представить вам официальные результаты с Кубка Егоза по маунтинбайку!

    1. Видео сюжет от УКС-ТВ


    2. Финальный протокол

    Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги

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Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги

Автор: Егозавр от 25 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 42

"Я вам с уверенностью скажу что это лучший и самый душевный ивент урала! Много крутых, увлеченных райдеров, команда трейлбилдеров с опытом и руками, несколько категорий, регулярный шейпинг трассы, финальный проезд с замером времени и еще огромный спектр эмоций!!" - вот так в чате БайкПарке отзываются о Кубке Егозы по маунтинбайку, который прошел с 20 по 22 сентября у нас на ГЛК.

Надеемся, вы тоже успели побывать и оценить главное мероприятие сезона. Если нет, у нас с вами еще целая суббота 28.09 и всё следующее лето.

Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто работал над его организацией, всех участников! А также представить вам официальные результаты с Кубка Егоза по маунтинбайку!

1. Видео сюжет от УКС-ТВ


2. Финальный протокол

Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги

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    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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