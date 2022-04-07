Кубок Егозы по маунтинбайку. Итоги

"Я вам с уверенностью скажу что это лучший и самый душевный ивент урала! Много крутых, увлеченных райдеров, команда трейлбилдеров с опытом и руками, несколько категорий, регулярный шейпинг трассы, финальный проезд с замером времени и еще огромный спектр эмоций!!" - вот так в чате БайкПарке отзываются о Кубке Егозы по маунтинбайку, который прошел с 20 по 22 сентября у нас на ГЛК.



Надеемся, вы тоже успели побывать и оценить главное мероприятие сезона. Если нет, у нас с вами еще целая суббота 28.09 и всё следующее лето.



Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто работал над его организацией, всех участников! А также представить вам официальные результаты с Кубка Егоза по маунтинбайку!



1. Видео сюжет от УКС-ТВ





2. Финальный протокол

