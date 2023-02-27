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ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию

    Автор: Егозавр от 28 июль 2025, раздел: Фото / События, просмотров 2557

    26 июля 2025 года у подножия горы Егоза прошел йога-фестиваль "ЙогоЗа" — событие, где собрались около 60 участников из Челябинска, Озерска, Кыштыма и Снежинска.
    Цель фестиваля была не просто познакомить всех с йогой, но показать её многообразие. Йога — это не только упражнения на коврике, но и множество способов для саморазвития, оздоровления и просто перезагрузки. В наше время, когда городской ритм и стрессы так давят, это особенно важно.

    На фестивале мастера делились с крутыми практиками и мастер-классами, которые в городе проводятся не так часто. Наши гости могли попробовать разные виды медитаций, включая завораживающую медитацию под звуки гонга, узнать о мобильной йоге, системе цигун, танцевальных техниках, нейрографике, а также трансформационных играх, чайной церемонии и даже гвоздестоянии. И, конечно, для детишек была организована творческая программа .

    ЙогоЗа стал отличной возможностью собраться вместе, обменяться опытом и вдохновением, открыть для себя что-то новое и просто хорошо провести время.

    Фестиваль на горе Егоза провели впервые, всё организовывали в сжатые сроки, чтобы успеть в относительно теплый промежуток этого лета. Несмотря на это, всё прошло на ура! Об этом говорят наши счастливые лица, положительные отзывы и желание вернуться сюда снова.

    Мы, организаторы, считаем, что сам формат показал себя как перспективный и нужный, и теперь хотим сделать такие фестивали регулярными.

    Еще раз хотим поблагодарить всех мастеров, участников и нашего информационного спонсора радио Европа Плюс Озёрск

    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
    ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию


    Фотогений Александр Добровольский

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ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию

Автор: Егозавр от 28 июль 2025, раздел: Фото / События, просмотров 2557

26 июля 2025 года у подножия горы Егоза прошел йога-фестиваль "ЙогоЗа" — событие, где собрались около 60 участников из Челябинска, Озерска, Кыштыма и Снежинска.
Цель фестиваля была не просто познакомить всех с йогой, но показать её многообразие. Йога — это не только упражнения на коврике, но и множество способов для саморазвития, оздоровления и просто перезагрузки. В наше время, когда городской ритм и стрессы так давят, это особенно важно.

На фестивале мастера делились с крутыми практиками и мастер-классами, которые в городе проводятся не так часто. Наши гости могли попробовать разные виды медитаций, включая завораживающую медитацию под звуки гонга, узнать о мобильной йоге, системе цигун, танцевальных техниках, нейрографике, а также трансформационных играх, чайной церемонии и даже гвоздестоянии. И, конечно, для детишек была организована творческая программа .

ЙогоЗа стал отличной возможностью собраться вместе, обменяться опытом и вдохновением, открыть для себя что-то новое и просто хорошо провести время.

Фестиваль на горе Егоза провели впервые, всё организовывали в сжатые сроки, чтобы успеть в относительно теплый промежуток этого лета. Несмотря на это, всё прошло на ура! Об этом говорят наши счастливые лица, положительные отзывы и желание вернуться сюда снова.

Мы, организаторы, считаем, что сам формат показал себя как перспективный и нужный, и теперь хотим сделать такие фестивали регулярными.

Еще раз хотим поблагодарить всех мастеров, участников и нашего информационного спонсора радио Европа Плюс Озёрск

ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию
ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию


Фотогений Александр Добровольский

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    обновить, если не виден код
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