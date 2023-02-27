ЙогоЗа на горе Егоза: как мы отлично провели время и начали новую традицию

26 июля 2025 года у подножия горы Егоза прошел йога-фестиваль "ЙогоЗа" — событие, где собрались около 60 участников из Челябинска, Озерска, Кыштыма и Снежинска.

Цель фестиваля была не просто познакомить всех с йогой, но показать её многообразие. Йога — это не только упражнения на коврике, но и множество способов для саморазвития, оздоровления и просто перезагрузки. В наше время, когда городской ритм и стрессы так давят, это особенно важно.



На фестивале мастера делились с крутыми практиками и мастер-классами, которые в городе проводятся не так часто. Наши гости могли попробовать разные виды медитаций, включая завораживающую медитацию под звуки гонга, узнать о мобильной йоге, системе цигун, танцевальных техниках, нейрографике, а также трансформационных играх, чайной церемонии и даже гвоздестоянии. И, конечно, для детишек была организована творческая программа .



ЙогоЗа стал отличной возможностью собраться вместе, обменяться опытом и вдохновением, открыть для себя что-то новое и просто хорошо провести время.



Фестиваль на горе Егоза провели впервые, всё организовывали в сжатые сроки, чтобы успеть в относительно теплый промежуток этого лета. Несмотря на это, всё прошло на ура! Об этом говорят наши счастливые лица, положительные отзывы и желание вернуться сюда снова.



Мы, организаторы, считаем, что сам формат показал себя как перспективный и нужный, и теперь хотим сделать такие фестивали регулярными.



Еще раз хотим поблагодарить всех мастеров, участников и нашего информационного спонсора радио Европа Плюс Озёрск





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Фотогений Александр Добровольский