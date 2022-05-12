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«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ
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    «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

    Автор: Егозавр от 04 март 2025, раздел: События, просмотров 62

    2 марта на ГЛК "Егоза" прошел Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду среди спортсменов и ветеранов.Дисциплина: слалом-боне, 2 попытки.
    Организатором сборов были Федерация горнолыжного спорта г. Озерска и лично её председатель Владимир Виленинович Кулешов.
    Спонсорами выступили наши партнёры: производитель спортивной одежды Azimuth, магазин StreetlaB/ Челябинск и Лыжный доктор.

    «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

    В Кубке участвовали спортсмены со всего Урала. Хорошая погода и длительный перерыв в соревнованиях способствовали тому, что желающих испытать себя было довольно много. Более 50-ти человек. В возрасте от 12 до 81 года. Были и участники, которые решились впервые попробовать себя в роли спортсменов, а до этого катались на Егозе исключительно для себя и своего удовольствия.
    «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

    Для комплекса это особая гордость. Мы помогаем встать на лыжи, мы мотивируем стать спортсменами, мы делаем жизнь людей насыщенней и интересней.
    И хотя соревнования носили дружественный характер... за первые места в рейтинге пришлось побороться.
    С результатами вы можете ознакомиться с приложенном протоколе соревнований.
    ПРОТОКОЛ - Protokol-02.03.2025-Bone.doc [67,5 Kb] (cкачиваний: 4)
    С фотоотчетом - на странице в ВК
    Мы благодарим всех участников, поздравляем всех победителей и приглашаем к нам на тренировки.

    «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

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«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

Автор: Егозавр от 04 март 2025, раздел: События, просмотров 62

2 марта на ГЛК "Егоза" прошел Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду среди спортсменов и ветеранов.Дисциплина: слалом-боне, 2 попытки.
Организатором сборов были Федерация горнолыжного спорта г. Озерска и лично её председатель Владимир Виленинович Кулешов.
Спонсорами выступили наши партнёры: производитель спортивной одежды Azimuth, магазин StreetlaB/ Челябинск и Лыжный доктор.

«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

В Кубке участвовали спортсмены со всего Урала. Хорошая погода и длительный перерыв в соревнованиях способствовали тому, что желающих испытать себя было довольно много. Более 50-ти человек. В возрасте от 12 до 81 года. Были и участники, которые решились впервые попробовать себя в роли спортсменов, а до этого катались на Егозе исключительно для себя и своего удовольствия.
«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

Для комплекса это особая гордость. Мы помогаем встать на лыжи, мы мотивируем стать спортсменами, мы делаем жизнь людей насыщенней и интересней.
И хотя соревнования носили дружественный характер... за первые места в рейтинге пришлось побороться.
С результатами вы можете ознакомиться с приложенном протоколе соревнований.
ПРОТОКОЛ - Protokol-02.03.2025-Bone.doc [67,5 Kb] (cкачиваний: 4)
С фотоотчетом - на странице в ВК
Мы благодарим всех участников, поздравляем всех победителей и приглашаем к нам на тренировки.

«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

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