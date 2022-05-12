«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! ИТОГИ

2 марта на ГЛК "Егоза" прошел Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду среди спортсменов и ветеранов.Дисциплина: слалом-боне, 2 попытки.

Организатором сборов были Федерация горнолыжного спорта г. Озерска и лично её председатель Владимир Виленинович Кулешов.

Спонсорами выступили наши партнёры: производитель спортивной одежды Azimuth, магазин StreetlaB/ Челябинск и Лыжный доктор.



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В Кубке участвовали спортсмены со всего Урала. Хорошая погода и длительный перерыв в соревнованиях способствовали тому, что желающих испытать себя было довольно много. Более 50-ти человек. В возрасте от 12 до 81 года. Были и участники, которые решились впервые попробовать себя в роли спортсменов, а до этого катались на Егозе исключительно для себя и своего удовольствия.Для комплекса это особая гордость. Мы помогаем встать на лыжи, мы мотивируем стать спортсменами, мы делаем жизнь людей насыщенней и интересней.И хотя соревнования носили дружественный характер... за первые места в рейтинге пришлось побороться.С результатами вы можете ознакомиться с приложенном протоколе соревнований.Мы благодарим всех участников, поздравляем всех победителей и приглашаем к нам на тренировки.