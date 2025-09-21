Кубок Егозы по маунтинбайку 2025. ИТОГИ

С 19 по 21 сентября ГЛК "Егоза" принимал у себя ежегодный Кубок Егозы по маунтинбайку. За последние годы эта гонка стала традицией, собирающей райдеров со всей России.





В этот раз на старт вышло более 50 спортсменов в категориях «Девушки», «Юниоры», «Любители», «Мастера» и «Элита». Все они проходили трейл, который объединил самые интересные участки трасс «Годзилла» и «Зелёный», протяженностью 1200 м... И самым быстрым участником стал Артем Каримов из Миасса. Он преодолел трассу за 2 минуты 4 секунды, установив рекорд соревнований.





Но давайте представим всех призеров официально:





· Элита, (19+)

1 - Каримов Артем, Миасс

2 - Новоселов Олег, Екатеринбурга

3 - Султанов Данил, Екатеринбург





· Женщины

1 - Пугачева Анастасия, Кыштым

2 - Воробей Кристина, Тюмень

3 - Щербакова Людмила, Озёрск





· Любители, (19+)

1 - Казанцев Алексей, Екатеринбург

2 - Ханжин Сергей, Тюмень

3 - Казаков Владимир, Кировград





· Юниоры, (12-18 лет, включительно)

1 - Чуваков Максим, Екатеринбург

2 - Гурьев Данил, Екатеринбург

3 - Кульбякин Роман, Миасс





· Мастера, (30+)

1 - Решетников Кирилл, Екатеринбург

2 - Незнамов Антон, Екатеринбург

3 - Ремезов Николай, Екатеринбург





Победители увезли с собой заслуженные награды, но самый ценный приз — впечатления от дней, наполненных спортом, природой и общением с единомышленниками — получил каждый участник.Но все таки не много о подарках... За них отвечали наши партнеры и друзья, которым мы искренне благодарны: Zaggaservice, УралВелоСервис - DarkWitService, Neutrino Components, а также Термальный комплекс «Пионер» (куда потом большинство участников и отправились: смывать пыль и отмечать победу).Безопасность и справедливость — наш приоритет. За подготовку трасс и судейство отвечала команда Байк-парк Егоза. Отдельное спасибо: Григорию Дородневу, Евгению Быкову, Данилу Султанову, Александру Шляхтину, Николаю Ремезову и Анастасии Пугачевой.В следующем году наша трасса ждет гонщиков не только на Кубок Егозы, но и на два этапа Кубка России. Популярность даунхилла растет, и мы гордимся быть его частью.