Кубок Егозы по маунтинбайку 2025. ИТОГИ
С 19 по 21 сентября ГЛК "Егоза" принимал у себя ежегодный Кубок Егозы по маунтинбайку. За последние годы эта гонка стала традицией, собирающей райдеров со всей России.
В этот раз на старт вышло более 50 спортсменов в категориях «Девушки», «Юниоры», «Любители», «Мастера» и «Элита». Все они проходили трейл, который объединил самые интересные участки трасс «Годзилла» и «Зелёный», протяженностью 1200 м... И самым быстрым участником стал Артем Каримов из Миасса. Он преодолел трассу за 2 минуты 4 секунды, установив рекорд соревнований.
Но давайте представим всех призеров официально:
· Элита, (19+)
1 - Каримов Артем, Миасс
2 - Новоселов Олег, Екатеринбурга
3 - Султанов Данил, Екатеринбург
· Женщины
1 - Пугачева Анастасия, Кыштым
2 - Воробей Кристина, Тюмень
3 - Щербакова Людмила, Озёрск
· Любители, (19+)
1 - Казанцев Алексей, Екатеринбург
2 - Ханжин Сергей, Тюмень
3 - Казаков Владимир, Кировград
· Юниоры, (12-18 лет, включительно)
1 - Чуваков Максим, Екатеринбург
2 - Гурьев Данил, Екатеринбург
3 - Кульбякин Роман, Миасс
· Мастера, (30+)
1 - Решетников Кирилл, Екатеринбург
2 - Незнамов Антон, Екатеринбург
3 - Ремезов Николай, Екатеринбург
Победители увезли с собой заслуженные награды, но самый ценный приз — впечатления от дней, наполненных спортом, природой и общением с единомышленниками — получил каждый участник.
Но все таки не много о подарках... За них отвечали наши партнеры и друзья, которым мы искренне благодарны: Zaggaservice, УралВелоСервис - DarkWitService, Neutrino Components, а также Термальный комплекс «Пионер» (куда потом большинство участников и отправились: смывать пыль и отмечать победу).
Безопасность и справедливость — наш приоритет. За подготовку трасс и судейство отвечала команда Байк-парк Егоза. Отдельное спасибо: Григорию Дородневу, Евгению Быкову, Данилу Султанову, Александру Шляхтину, Николаю Ремезову и Анастасии Пугачевой.
В следующем году наша трасса ждет гонщиков не только на Кубок Егозы, но и на два этапа Кубка России. Популярность даунхилла растет, и мы гордимся быть его частью.
