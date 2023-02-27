Top.Mail.Ru
Кубок Егозы по маунтинбайку 2025
    Кубок Егозы по маунтинбайку 2025

    Автор: Егозавр от 25 август 2025, раздел: События, просмотров 25

    С 19 по 21 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2025!

    Информация о трассе:
    · Гонка пройдёт по сочетанию трасс «Годзилла» и «Зелёный»;
    · Длина трассы 1200 метров;
    · Перепад высот 250 метров;
    · Среднее время прохождение трассы участником — 3 минуты.

    Кубок Егозы по маунтинбайку 2025


    19.09.2025 пятница
    12:00 - 15:00 – Работа подъемника, официальные тренировки

    20.09.2024 суббота
    10:00 - 12:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров
    11:00 - 13:30 – Тренировочные заезды
    13:30 – 14:00 – Подготовка трассы
    14:00 – 15:30 – Квалификация
    15:30 - 17:00 – Тренировочные заезды
    17:00 - 18:00 — Best Trick и Whip-off контест

    21.09.2024 воскресенье
    10:00 - 11:00 — Регистрация участников, выдача номеров
    11:00 - 13:30 — Тренировочные заезды
    13:30 - 14:00 — Закрытие трассы для подготовки к соревнованиям
    14:00 - 15:30 — Финальные заезды
    16:30 — Награждение победителей и призёров соревнований

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ССЫЛКЕ:
    https://forms.gle/EbEiVC7RqjFpRSsU6

    ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ https://vk.com/doc22496217_685311352?hash=8EKUxq1SiXsg9g8RriaRtSIg0GwZZrSGCIepxGLc5YD&dl=72cYzPyE06fmzhXAg8YP5xCflgGygZXooeEHyhXgZfD&api=1&no_preview=1

