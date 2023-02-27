Кубок Егозы по маунтинбайку 2025
С 19 по 21 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2025!
Информация о трассе:
· Гонка пройдёт по сочетанию трасс «Годзилла» и «Зелёный»;
· Длина трассы 1200 метров;
· Перепад высот 250 метров;
· Среднее время прохождение трассы участником — 3 минуты.
19.09.2025 пятница
12:00 - 15:00 – Работа подъемника, официальные тренировки
20.09.2024 суббота
10:00 - 12:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров
11:00 - 13:30 – Тренировочные заезды
13:30 – 14:00 – Подготовка трассы
14:00 – 15:30 – Квалификация
15:30 - 17:00 – Тренировочные заезды
17:00 - 18:00 — Best Trick и Whip-off контест
21.09.2024 воскресенье
10:00 - 11:00 — Регистрация участников, выдача номеров
11:00 - 13:30 — Тренировочные заезды
13:30 - 14:00 — Закрытие трассы для подготовки к соревнованиям
14:00 - 15:30 — Финальные заезды
16:30 — Награждение победителей и призёров соревнований
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ССЫЛКЕ:https://forms.gle/EbEiVC7RqjFpRSsU6
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ https://vk.com/doc22496217_685311352?hash=8EKUxq1SiXsg9g8RriaRtSIg0GwZZrSGCIepxGLc5YD&dl=72cYzPyE06fmzhXAg8YP5xCflgGygZXooeEHyhXgZfD&api=1&no_preview=1
