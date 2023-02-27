Кубок Егозы по маунтинбайку 2025

С 19 по 21 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2025!



Информация о трассе:

· Гонка пройдёт по сочетанию трасс «Годзилла» и «Зелёный»;

· Длина трассы 1200 метров;

· Перепад высот 250 метров;

· Среднее время прохождение трассы участником — 3 минуты.





