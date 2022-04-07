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Рокпикник состоялся. ФОТО » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Рокпикник состоялся. ФОТО

    Автор: Егозавр от 08 июль 2024, раздел: Информация / Фото, просмотров 142

    В прошлую пятницу у нас под горой все таки состоялся РОКПИКНИК!

    Он прошел в мини формате, но собрал всех самых главных поклонников нашего проекта! Тех, кто любит Уральские горы и Уральский рок.

    Благодарим всех гостей за то, что были в этот прекрасный вечер с нами. Спасибо за добрые слова и поддержку.

    И конечно миллион благодарностей группам, которые пели для нас:

    AutocatZ - Екатеринбург
    MAX LINDER - Озёрск
    группа ПБМ - Снежинск
    ВЫ КРУТЫЕ!

    А также большое СПАСИБО
    Игорю Абдулвагидову
    Кире Бровциной
    Центру культуры и досуга молодежи
    Друзья, с вами по плечу любой проект!

    И спасибо нашему бессменному фотографу Евгению Гецеву.

    Первый фотоотчет с мероприятия уже доступен в альбоме -
    https://vk.com/album-152415762_303342235


    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО
    Рокпикник состоялся. ФОТО

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Рокпикник состоялся. ФОТО

Автор: Егозавр от 08 июль 2024, раздел: Информация / Фото, просмотров 142

В прошлую пятницу у нас под горой все таки состоялся РОКПИКНИК!

Он прошел в мини формате, но собрал всех самых главных поклонников нашего проекта! Тех, кто любит Уральские горы и Уральский рок.

Благодарим всех гостей за то, что были в этот прекрасный вечер с нами. Спасибо за добрые слова и поддержку.

И конечно миллион благодарностей группам, которые пели для нас:

AutocatZ - Екатеринбург
MAX LINDER - Озёрск
группа ПБМ - Снежинск
ВЫ КРУТЫЕ!

А также большое СПАСИБО
Игорю Абдулвагидову
Кире Бровциной
Центру культуры и досуга молодежи
Друзья, с вами по плечу любой проект!

И спасибо нашему бессменному фотографу Евгению Гецеву.

Первый фотоотчет с мероприятия уже доступен в альбоме -
https://vk.com/album-152415762_303342235


Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО
Рокпикник состоялся. ФОТО

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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