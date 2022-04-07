Рокпикник состоялся. ФОТО

В прошлую пятницу у нас под горой все таки состоялся РОКПИКНИК!
Он прошел в мини формате, но собрал всех самых главных поклонников нашего проекта! Тех, кто любит Уральские горы и Уральский рок.
Благодарим всех гостей за то, что были в этот прекрасный вечер с нами. Спасибо за добрые слова и поддержку.
И конечно миллион благодарностей группам, которые пели для нас:
AutocatZ - Екатеринбург
MAX LINDER - Озёрск
группа ПБМ - Снежинск
ВЫ КРУТЫЕ!
А также большое СПАСИБО
Игорю Абдулвагидову
Кире Бровциной
Центру культуры и досуга молодежи
Друзья, с вами по плечу любой проект!
И спасибо нашему бессменному фотографу Евгению Гецеву.
Первый фотоотчет с мероприятия уже доступен в альбоме -
https://vk.com/album-152415762_303342235