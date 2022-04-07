Рокпикник состоялся. ФОТО

В прошлую пятницу у нас под горой все таки состоялся РОКПИКНИК!



Он прошел в мини формате, но собрал всех самых главных поклонников нашего проекта! Тех, кто любит Уральские горы и Уральский рок.



Благодарим всех гостей за то, что были в этот прекрасный вечер с нами. Спасибо за добрые слова и поддержку.



И конечно миллион благодарностей группам, которые пели для нас:



AutocatZ - Екатеринбург

MAX LINDER - Озёрск

группа ПБМ - Снежинск

ВЫ КРУТЫЕ!



А также большое СПАСИБО

Игорю Абдулвагидову

Кире Бровциной

Центру культуры и досуга молодежи

Друзья, с вами по плечу любой проект!



И спасибо нашему бессменному фотографу Евгению Гецеву.



Первый фотоотчет с мероприятия уже доступен в альбоме -

https://vk.com/album-152415762_303342235





