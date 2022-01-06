Мини рокпикник на Егозе
Автор: Егозавр от 27 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 103
Да будет Уральский рок в Уральских горах!
Чуть тише, чем обычно, но зато "по-настоящему" и от всей души...
5 июля, в 18:00
Мини рокпикник для друзей нашего проекта, то есть для всех, кто не может себе представить это лето без "ЕГОЗАРОКА".
Для нас с вами выступят группы:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - AutocatZ - Екатеринбург
MAX LINDER - Озёрск
ПБМ - Снежинск
Ведущий Игорь Абдулвагидов
В полном масштабе "Егозарока" в этом году не будем. Данный концерт - наш способ извиниться перед вами за обманутые ожидания и провести время в компании единомышленников.
Гоу на гору послушать музыку?!
А да... как водится у друзей, - ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза".
Можно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков с семьёй и друзьями.
Алкоголь под запретом. Давайте наслаждаться музыкой и общением, а не вот этим всем
Возрастной ценз мероприятия 16+.
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Справки по телефону +7 (982) 277-63-33
За помощь в организации спасибо Кире Бровциной и Центру культуры и досуга молодежи
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