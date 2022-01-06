Top.Mail.Ru
Мини рокпикник на Егозе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 23 °C, Влажность: 63 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 23°C, Влажность: 63%

Вход
﻿
» » Мини рокпикник на Егозе
    ﻿

    Мини рокпикник на Егозе

    Автор: Егозавр от 27 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 103

    Да будет Уральский рок в Уральских горах!
    Чуть тише, чем обычно, но зато "по-настоящему" и от всей души...

    Мини рокпикник на Егозе


    5 июля, в 18:00
    Мини рокпикник для друзей нашего проекта, то есть для всех, кто не может себе представить это лето без "ЕГОЗАРОКА".

    Для нас с вами выступят группы:

    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - AutocatZ - Екатеринбург
    MAX LINDER - Озёрск
    ПБМ - Снежинск

    Ведущий Игорь Абдулвагидов

    В полном масштабе "Егозарока" в этом году не будем. Данный концерт - наш способ извиниться перед вами за обманутые ожидания и провести время в компании единомышленников.

    Гоу на гору послушать музыку?!

    А да... как водится у друзей, - ВХОД СВОБОДНЫЙ.

    ________________________________________________________________

    Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза".

    Можно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков с семьёй и друзьями.

    Алкоголь под запретом. Давайте наслаждаться музыкой и общением, а не вот этим всем

    Возрастной ценз мероприятия 16+.
    _______________________________________________________________

    Справки по телефону +7 (982) 277-63-33

    За помощь в организации спасибо Кире Бровциной и Центру культуры и досуга молодежи

    Похожие новости
    ﻿
  • ЕГОЗАРОК: финал сезона (19.08.23)
    • ﻿
  • Гоу слушать музыку на гору?! Мы готовим второй рокпикник сезона
    • ﻿
  • Гоу слушать музыку на гору?!
    • ﻿
  • Уральский рок в Уральских горах!
    • ﻿
  • Уральский рок в уральских горах!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Мини рокпикник на Егозе

Автор: Егозавр от 27 июнь 2024, раздел: Информация, просмотров 103

Да будет Уральский рок в Уральских горах!
Чуть тише, чем обычно, но зато "по-настоящему" и от всей души...

Мини рокпикник на Егозе


5 июля, в 18:00
Мини рокпикник для друзей нашего проекта, то есть для всех, кто не может себе представить это лето без "ЕГОЗАРОКА".

Для нас с вами выступят группы:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - AutocatZ - Екатеринбург
MAX LINDER - Озёрск
ПБМ - Снежинск

Ведущий Игорь Абдулвагидов

В полном масштабе "Егозарока" в этом году не будем. Данный концерт - наш способ извиниться перед вами за обманутые ожидания и провести время в компании единомышленников.

Гоу на гору послушать музыку?!

А да... как водится у друзей, - ВХОД СВОБОДНЫЙ.

________________________________________________________________

Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза".

Можно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков с семьёй и друзьями.

Алкоголь под запретом. Давайте наслаждаться музыкой и общением, а не вот этим всем

Возрастной ценз мероприятия 16+.
_______________________________________________________________

Справки по телефону +7 (982) 277-63-33

За помощь в организации спасибо Кире Бровциной и Центру культуры и досуга молодежи

Похожие новости
﻿
  • ЕГОЗАРОК: финал сезона (19.08.23)
    • ﻿
  • Гоу слушать музыку на гору?! Мы готовим второй рокпикник сезона
    • ﻿
  • Гоу слушать музыку на гору?!
    • ﻿
  • Уральский рок в Уральских горах!
    • ﻿
  • Уральский рок в уральских горах!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013