Мини рокпикник на Егозе

Да будет Уральский рок в Уральских горах!

Чуть тише, чем обычно, но зато "по-настоящему" и от всей души...





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5 июля, в 18:00Мини рокпикник для друзей нашего проекта, то есть для всех, кто не может себе представить это лето без "ЕГОЗАРОКА".Для нас с вами выступят группы:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - AutocatZ - ЕкатеринбургMAX LINDER - ОзёрскПБМ - СнежинскВедущий Игорь АбдулвагидовВ полном масштабе "Егозарока" в этом году не будем. Данный концерт - наш способ извиниться перед вами за обманутые ожидания и провести время в компании единомышленников.Гоу на гору послушать музыку?!А да... как водится у друзей, - ВХОД СВОБОДНЫЙ.________________________________________________________________Рок-пикник будет проходить на открытом воздухе, на территории горно-лыжного комплекса "Егоза".Можно приезжать с пледами, складной мебелью, с запасами еды и напитков с семьёй и друзьями.Алкоголь под запретом. Давайте наслаждаться музыкой и общением, а не вот этим всемВозрастной ценз мероприятия 16+._______________________________________________________________Справки по телефону +7 (982) 277-63-33За помощь в организации спасибо Кире Бровциной и Центру культуры и досуга молодежи