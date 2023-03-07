Top.Mail.Ru
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 2 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 2°C, Влажность: 99%

График работы лето 2025:

по субботам с 11:00 до 17:00

Вход
﻿
» » Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    ﻿

    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!

    Автор: Егозавр от 13 октябрь 2025, раздел: Информация / Фото, просмотров 48

    10 октября в Озерском городском музее прошло яркое открытие двух уникальных выставок, посвящённых любви к горам и подвигам людей, покоряющих вершины.

    2025 год стал знаменательным — озерский альпинизм отмечает 65 лет! В 1960 году при спортивном клубе «Гранит» появилась секция альпинизма. А поскольку в те далекие годы почти каждый альпинист был еще и и горнолыжником, то и у горнолыжного спорта в Озёрске тоже юбилей. И именно этим двум фактам посвящена основная выставка «Эхо горных вершин». Здесь можно узнать историю зарождения альпинизма, горнолыжного спорта и сноуборда в Озерске и России, а также увидеть подлинные экспонаты: дневники, награды и снаряжение местных спортсменов.

    В отдельном зале расположена фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», где представлены захватывающие фотографии горы Егоза - пейзажи, портреты, репортажи от лучших фотографов Озёрска и Кыштыма. Они раскрывают красоту этого потрясающего природного уголка и её атмосферу, которая привлекает сюда людей со всего региона, ведь в последние годы Егоза стала не только природным, но и культурным центром, объединяя творческих и спортивных людей.

    На открытии выставки ветераны, включая Вячеслава Бастрикова и Владимира Лелянова, поделились воспоминаниями о своих восхождениях и о том, как создавался горнолыжный комплекс. А Эрнест Онищенко, председатель совета директоров ГЛК «Егоза», рассказал о текущем состоянии комплекса и его перспективах.

    Завершением мероприятия стала экскурсия по выставке «Эхо горных вершин» от её идейного вдохновителя, кандидата в мастера спорта по альпинизму Сергея Шидловского.

    Озерчане! Выставка «Эхо горных вершин» работает до 30 декабря, а #ЕгозаЛюбовь — до 30 ноября.

    Жители других городов... Для вас мы постараемся часть выставки перевезти в 2026 году на Егозу или в Кыштым, чтобы и у вас была возможность познакомиться с самыми интересными экспонатами. Обещаем.

    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
    Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!


    Фотографии С. Курзанова и Елены Санниковой

    Похожие новости
    ﻿
  • В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими
    • ﻿
  • Кубок Егозы по маунтинбайку 2025. ИТОГИ
    • ﻿
  • Открытие мемориальной доски
    • ﻿
  • "Для жителей Озерска Егоза – это гора нашего детства"
    • ﻿
  • Поговорим о "Егозе" в онлайне
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!

Автор: Егозавр от 13 октябрь 2025, раздел: Информация / Фото, просмотров 48

10 октября в Озерском городском музее прошло яркое открытие двух уникальных выставок, посвящённых любви к горам и подвигам людей, покоряющих вершины.

2025 год стал знаменательным — озерский альпинизм отмечает 65 лет! В 1960 году при спортивном клубе «Гранит» появилась секция альпинизма. А поскольку в те далекие годы почти каждый альпинист был еще и и горнолыжником, то и у горнолыжного спорта в Озёрске тоже юбилей. И именно этим двум фактам посвящена основная выставка «Эхо горных вершин». Здесь можно узнать историю зарождения альпинизма, горнолыжного спорта и сноуборда в Озерске и России, а также увидеть подлинные экспонаты: дневники, награды и снаряжение местных спортсменов.

В отдельном зале расположена фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», где представлены захватывающие фотографии горы Егоза - пейзажи, портреты, репортажи от лучших фотографов Озёрска и Кыштыма. Они раскрывают красоту этого потрясающего природного уголка и её атмосферу, которая привлекает сюда людей со всего региона, ведь в последние годы Егоза стала не только природным, но и культурным центром, объединяя творческих и спортивных людей.

На открытии выставки ветераны, включая Вячеслава Бастрикова и Владимира Лелянова, поделились воспоминаниями о своих восхождениях и о том, как создавался горнолыжный комплекс. А Эрнест Онищенко, председатель совета директоров ГЛК «Егоза», рассказал о текущем состоянии комплекса и его перспективах.

Завершением мероприятия стала экскурсия по выставке «Эхо горных вершин» от её идейного вдохновителя, кандидата в мастера спорта по альпинизму Сергея Шидловского.

Озерчане! Выставка «Эхо горных вершин» работает до 30 декабря, а #ЕгозаЛюбовь — до 30 ноября.

Жители других городов... Для вас мы постараемся часть выставки перевезти в 2026 году на Егозу или в Кыштым, чтобы и у вас была возможность познакомиться с самыми интересными экспонатами. Обещаем.

Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!
Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!


Фотографии С. Курзанова и Елены Санниковой

Похожие новости
﻿
  • В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими
    • ﻿
  • Кубок Егозы по маунтинбайку 2025. ИТОГИ
    • ﻿
  • Открытие мемориальной доски
    • ﻿
  • "Для жителей Озерска Егоза – это гора нашего детства"
    • ﻿
  • Поговорим о "Егозе" в онлайне
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013