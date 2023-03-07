Открытие выставок «Эхо горных вершин» и «ЕгозаЛюбовь» в Озерском музее!

10 октября в Озерском городском музее прошло яркое открытие двух уникальных выставок, посвящённых любви к горам и подвигам людей, покоряющих вершины.



2025 год стал знаменательным — озерский альпинизм отмечает 65 лет! В 1960 году при спортивном клубе «Гранит» появилась секция альпинизма. А поскольку в те далекие годы почти каждый альпинист был еще и и горнолыжником, то и у горнолыжного спорта в Озёрске тоже юбилей. И именно этим двум фактам посвящена основная выставка «Эхо горных вершин». Здесь можно узнать историю зарождения альпинизма, горнолыжного спорта и сноуборда в Озерске и России, а также увидеть подлинные экспонаты: дневники, награды и снаряжение местных спортсменов.



В отдельном зале расположена фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», где представлены захватывающие фотографии горы Егоза - пейзажи, портреты, репортажи от лучших фотографов Озёрска и Кыштыма. Они раскрывают красоту этого потрясающего природного уголка и её атмосферу, которая привлекает сюда людей со всего региона, ведь в последние годы Егоза стала не только природным, но и культурным центром, объединяя творческих и спортивных людей.



На открытии выставки ветераны, включая Вячеслава Бастрикова и Владимира Лелянова, поделились воспоминаниями о своих восхождениях и о том, как создавался горнолыжный комплекс. А Эрнест Онищенко, председатель совета директоров ГЛК «Егоза», рассказал о текущем состоянии комплекса и его перспективах.



Завершением мероприятия стала экскурсия по выставке «Эхо горных вершин» от её идейного вдохновителя, кандидата в мастера спорта по альпинизму Сергея Шидловского.



Озерчане! Выставка «Эхо горных вершин» работает до 30 декабря, а #ЕгозаЛюбовь — до 30 ноября.



Жители других городов... Для вас мы постараемся часть выставки перевезти в 2026 году на Егозу или в Кыштым, чтобы и у вас была возможность познакомиться с самыми интересными экспонатами. Обещаем.





Похожие новости

Фотографии С. Курзанова и Елены Санниковой