В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими
10 октября 2025 года в 17:00 в Озёрском городском музее (пр. Победы, 2) состоится торжественное открытие двух параллельных выставок, объединённых общей темой — «О горах и людях». Экспозиции расскажут о тех, для кого горы — не просто пейзаж, а смысл жизни. В зале №1 посетителей ждёт выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озёрского альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь можно будет увидеть редкие артефакты: награды, дневники, альпинистское и горнолыжное снаряжение и узнать о легендарных восхождениях и личностях, оставивших след в спортивной истории региона.
Во втором зале музея откроется фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», посвященная горе Егозе и одноименному горнолыжному комплексу. Работы фотографов из Озёрска и Кыштыма передают не только красоту ландшафтов, но и душевную атмосферу этого уникального места. Егоза давно стала центром притяжения для альпинистов, сноубордистов, лыжников и туристов, а теперь — и для художников, поэтов и фотографов. Фотовыставка предлагает заглянуть за кулисы жизни спортивного сообщества и прочувствовать магию горы глазами её обитателей.
Выставка «Эхо горных вершин» будет работать до 30 декабря 2025 года, а «#ЕгозаЛюбовь» — до 30 ноября.
Справки и запись на экскурсии по телефону: 2-80-90. Больше информации — в группе музея https://vk.com/muzeum_ozersk
и на официальном сайте https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/
