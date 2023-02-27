Top.Mail.Ru
В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими
﻿
    В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими

    Автор: Егозавр от 08 октябрь 2025, раздел: Информация

    10 октября 2025 года в 17:00 в Озёрском городском музее (пр. Победы, 2) состоится торжественное открытие двух параллельных выставок, объединённых общей темой — «О горах и людях». Экспозиции расскажут о тех, для кого горы — не просто пейзаж, а смысл жизни. В зале №1 посетителей ждёт выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озёрского альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь можно будет увидеть редкие артефакты: награды, дневники, альпинистское и горнолыжное снаряжение и узнать о легендарных восхождениях и личностях, оставивших след в спортивной истории региона.

    В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими
    В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими


    Во втором зале музея откроется фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», посвященная горе Егозе и одноименному горнолыжному комплексу. Работы фотографов из Озёрска и Кыштыма передают не только красоту ландшафтов, но и душевную атмосферу этого уникального места. Егоза давно стала центром притяжения для альпинистов, сноубордистов, лыжников и туристов, а теперь — и для художников, поэтов и фотографов. Фотовыставка предлагает заглянуть за кулисы жизни спортивного сообщества и прочувствовать магию горы глазами её обитателей.

    Выставка «Эхо горных вершин» будет работать до 30 декабря 2025 года, а «#ЕгозаЛюбовь» — до 30 ноября.
    Справки и запись на экскурсии по телефону: 2-80-90. Больше информации — в группе музея https://vk.com/muzeum_ozersk и на официальном сайте https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

10 октября 2025 года в 17:00 в Озёрском городском музее (пр. Победы, 2) состоится торжественное открытие двух параллельных выставок, объединённых общей темой — «О горах и людях». Экспозиции расскажут о тех, для кого горы — не просто пейзаж, а смысл жизни. В зале №1 посетителей ждёт выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озёрского альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь можно будет увидеть редкие артефакты: награды, дневники, альпинистское и горнолыжное снаряжение и узнать о легендарных восхождениях и личностях, оставивших след в спортивной истории региона.

Во втором зале музея откроется фотовыставка «#ЕгозаЛюбовь», посвященная горе Егозе и одноименному горнолыжному комплексу. Работы фотографов из Озёрска и Кыштыма передают не только красоту ландшафтов, но и душевную атмосферу этого уникального места. Егоза давно стала центром притяжения для альпинистов, сноубордистов, лыжников и туристов, а теперь — и для художников, поэтов и фотографов. Фотовыставка предлагает заглянуть за кулисы жизни спортивного сообщества и прочувствовать магию горы глазами её обитателей.

Выставка «Эхо горных вершин» будет работать до 30 декабря 2025 года, а «#ЕгозаЛюбовь» — до 30 ноября.
Справки и запись на экскурсии по телефону: 2-80-90. Больше информации — в группе музея https://vk.com/muzeum_ozersk и на официальном сайте https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

