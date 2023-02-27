В Озёрске откроются две выставки о горах и людях, живущих ими

10 октября 2025 года в 17:00 в Озёрском городском музее (пр. Победы, 2) состоится торжественное открытие двух параллельных выставок, объединённых общей темой — «О горах и людях». Экспозиции расскажут о тех, для кого горы — не просто пейзаж, а смысл жизни. В зале №1 посетителей ждёт выставка «Эхо горных вершин», посвящённая истории озёрского альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь можно будет увидеть редкие артефакты: награды, дневники, альпинистское и горнолыжное снаряжение и узнать о легендарных восхождениях и личностях, оставивших след в спортивной истории региона.



Похожие новости