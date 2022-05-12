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Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2025"! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2025"!
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    Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2025"!

    Автор: Егозавр от 03 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 56

    Это наша традиция и ваша возможность, получить приз от Егозы, просто выложив удачное фото с Егозы на своих страницах.
    Как всегда конкурс будет походить при поддержке "РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис"
    Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс
    Для участия достаточно просто разместить на личной странице ВКонтакте или в *****gram своё фото с Егозы и добавить хештеги: #МиссЕгоза2025 и #reforma_boardshop
    И всё... Вы участница конкурса!

    Прием заявок до 28 февраля! Далее мы выберем 10 претенденток на звание "Мисс Егоза - 2025" среди участниц старше 18 лет.
    Призовые места среди финалисток будут распределены путем голосования наших подписчиков. Голосование в этом году будет походить через бота-помощника в личных сообщениях сообщества, во избежание накруток. Принять участие в нём смогут только подписчики нашей группы.

    Результаты подведем к 6 Марта. В 8 марта проведем на горе церемонию награждения! А также постараемся отметить призами всех.... вообще всех.... участниц! Даже если они не прошли в финал.

    Победительнице в номинации "Мисс Егоза - 2025" в качестве главного приза от ГЛК "Егоза" будет вручен сертификат на ФОТОСЕССИЮ на горе от профессионального фотографа. И конечно, призы от "Реформы". Также (при желании) она сможет стать лицом горы на весь следующий сезон!

    Но еще раз хотим обратить ваше внимание, что не важно кто будет первой или второй. Цель конкурса показать сколько красивых женщин, девушек и девочек катаются на горе и выбирают таким образом, активный и здоровый образ жизни.

    С нетерпением ждем Ваших фото!

    Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе, ваши личные страницы должны быть открытыми.

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Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2025"!

Автор: Егозавр от 03 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 56

Это наша традиция и ваша возможность, получить приз от Егозы, просто выложив удачное фото с Егозы на своих страницах.
Как всегда конкурс будет походить при поддержке "РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис"
Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс
Для участия достаточно просто разместить на личной странице ВКонтакте или в *****gram своё фото с Егозы и добавить хештеги: #МиссЕгоза2025 и #reforma_boardshop
И всё... Вы участница конкурса!

Прием заявок до 28 февраля! Далее мы выберем 10 претенденток на звание "Мисс Егоза - 2025" среди участниц старше 18 лет.
Призовые места среди финалисток будут распределены путем голосования наших подписчиков. Голосование в этом году будет походить через бота-помощника в личных сообщениях сообщества, во избежание накруток. Принять участие в нём смогут только подписчики нашей группы.

Результаты подведем к 6 Марта. В 8 марта проведем на горе церемонию награждения! А также постараемся отметить призами всех.... вообще всех.... участниц! Даже если они не прошли в финал.

Победительнице в номинации "Мисс Егоза - 2025" в качестве главного приза от ГЛК "Егоза" будет вручен сертификат на ФОТОСЕССИЮ на горе от профессионального фотографа. И конечно, призы от "Реформы". Также (при желании) она сможет стать лицом горы на весь следующий сезон!

Но еще раз хотим обратить ваше внимание, что не важно кто будет первой или второй. Цель конкурса показать сколько красивых женщин, девушек и девочек катаются на горе и выбирают таким образом, активный и здоровый образ жизни.

С нетерпением ждем Ваших фото!

Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе, ваши личные страницы должны быть открытыми.

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