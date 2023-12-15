Мисс Егоза - 2024

Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2024"!

Как всегда при поддержке РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис !



Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс.

Для участия достаточно просто разместить на личной странице ВКонтакте или в *****gram своё фото с Егозы и добавить хештеги: #МиссЕгоза2024 и #reforma_boardshop

И всё... Вы участница конкурса!



Прием заявок до 29 февраля! Далее мы выберем 10 претенденток на звание "Мисс Егоза - 2024" среди участниц старше 18 лет.



Призовые места среди финалисток будут распределены путем голосования наших подписчиков.



Результаты подведем к 6 Марта. В 8 марта проведем на горе церемонию награждения! А также постараемся отметить призами всех.... вообще всех.... участниц! Даже если они не прошли в финал.



Победительнице в номинации "Мисс Егоза - 2024" в качестве главного приза от ГЛК "Егоза" будет вручен сертификат на ФОТОСЕССИЮ на горе от профессионального фотографа. И конечно, призы от "Реформы". Также (при желании) она сможет стать лицом горы на весь следующий сезон!



С нетерпением ждем Ваших фото!



Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе, ваши личные страницы должны быть открытыми.