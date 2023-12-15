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Мисс Егоза - 2024 » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Мисс Егоза - 2024
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    Мисс Егоза - 2024

    Автор: Егозавр от 01 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 132

    Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2024"!
    Как всегда при поддержке РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис !

    Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс.
    Для участия достаточно просто разместить на личной странице ВКонтакте или в *****gram своё фото с Егозы и добавить хештеги: #МиссЕгоза2024 и #reforma_boardshop
    И всё... Вы участница конкурса!

    Прием заявок до 29 февраля! Далее мы выберем 10 претенденток на звание "Мисс Егоза - 2024" среди участниц старше 18 лет.

    Призовые места среди финалисток будут распределены путем голосования наших подписчиков.

    Результаты подведем к 6 Марта. В 8 марта проведем на горе церемонию награждения! А также постараемся отметить призами всех.... вообще всех.... участниц! Даже если они не прошли в финал.

    Победительнице в номинации "Мисс Егоза - 2024" в качестве главного приза от ГЛК "Егоза" будет вручен сертификат на ФОТОСЕССИЮ на горе от профессионального фотографа. И конечно, призы от "Реформы". Также (при желании) она сможет стать лицом горы на весь следующий сезон!

    С нетерпением ждем Ваших фото!

    Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе, ваши личные страницы должны быть открытыми.

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Мисс Егоза - 2024

Автор: Егозавр от 01 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 132

Объявляем начало ежегодного фотоконкурса "Мисс Егоза - 2024"!
Как всегда при поддержке РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис !

Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс.
Для участия достаточно просто разместить на личной странице ВКонтакте или в *****gram своё фото с Егозы и добавить хештеги: #МиссЕгоза2024 и #reforma_boardshop
И всё... Вы участница конкурса!

Прием заявок до 29 февраля! Далее мы выберем 10 претенденток на звание "Мисс Егоза - 2024" среди участниц старше 18 лет.

Призовые места среди финалисток будут распределены путем голосования наших подписчиков.

Результаты подведем к 6 Марта. В 8 марта проведем на горе церемонию награждения! А также постараемся отметить призами всех.... вообще всех.... участниц! Даже если они не прошли в финал.

Победительнице в номинации "Мисс Егоза - 2024" в качестве главного приза от ГЛК "Егоза" будет вручен сертификат на ФОТОСЕССИЮ на горе от профессионального фотографа. И конечно, призы от "Реформы". Также (при желании) она сможет стать лицом горы на весь следующий сезон!

С нетерпением ждем Ваших фото!

Обращаем ваше внимание, что для участия в конкурсе, ваши личные страницы должны быть открытыми.

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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