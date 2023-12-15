Тренировка для райдеров

В целях развития и популяризации горных видов спорта и повышения спортивного мастерства спортсменов, а также для подготовки в Кубку Егозы (3.03.2024) приглашаем всех на Егозу на



ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ



10.02.2024

Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.

Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .



Начало регистрации участников в 08:30.

09:15 – выдача стартовых номеров;

10:00 – просмотр первой трассы;

10:30 – старт первой попытки;

12:00 – просмотр второй трассы;

12:20 – старт второй попытки;

14:30 – награждение участников, показавших лучший результат.



В тренировке могут принимать участие все желающие в возрасте от 15 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.



Общее руководство организацией и проведением тренировки осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.



Главный судья – Е. Н. Баранов.