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Тренировка для райдеров » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Тренировка для райдеров

    Автор: Егозавр от 01 февраль 2024, раздел: События, просмотров 131

    В целях развития и популяризации горных видов спорта и повышения спортивного мастерства спортсменов, а также для подготовки в Кубку Егозы (3.03.2024) приглашаем всех на Егозу на

    ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

    10.02.2024
    Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.
    Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .

    Начало регистрации участников в 08:30.
    09:15 – выдача стартовых номеров;
    10:00 – просмотр первой трассы;
    10:30 – старт первой попытки;
    12:00 – просмотр второй трассы;
    12:20 – старт второй попытки;
    14:30 – награждение участников, показавших лучший результат.

    В тренировке могут принимать участие все желающие в возрасте от 15 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.
    Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.

    Общее руководство организацией и проведением тренировки осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.

    Главный судья – Е. Н. Баранов.

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Тренировка для райдеров

Автор: Егозавр от 01 февраль 2024, раздел: События, просмотров 131

В целях развития и популяризации горных видов спорта и повышения спортивного мастерства спортсменов, а также для подготовки в Кубку Егозы (3.03.2024) приглашаем всех на Егозу на

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

10.02.2024
Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.
Соревнования будут проходить на трассе «Спортивная» .

Начало регистрации участников в 08:30.
09:15 – выдача стартовых номеров;
10:00 – просмотр первой трассы;
10:30 – старт первой попытки;
12:00 – просмотр второй трассы;
12:20 – старт второй попытки;
14:30 – награждение участников, показавших лучший результат.

В тренировке могут принимать участие все желающие в возрасте от 15 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.

Общее руководство организацией и проведением тренировки осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.

Главный судья – Е. Н. Баранов.

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    обновить, если не виден код
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