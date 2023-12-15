Открытая тренировка

21 января приглашаем райдеров на открытые тренировочные сборы по горнолыжному спорту и сноуборду.



Сборы проводит Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска в рамках подготовки к кубку Егозы.



Начало регистрации участников в 08:30.

Просмотр трассы с 10:00.

Старт первой попытки в 10:30.



Дисциплина: слалом - Боне, 2 попытки.

Старты проводятся на спуске «Спортивный».



В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет.



Стартовый взнос за участие в стартах 1500 руб. с учетом скипасса.



Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.





ЗАЯВКА - Zayavka-na-uchastie-v-trenirovke.doc [18,5 Kb] (cкачиваний: 11)

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