Открытая тренировка

21 января приглашаем райдеров на открытые тренировочные сборы по горнолыжному спорту и сноуборду.
Сборы проводит Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска в рамках подготовки к кубку Егозы.
Начало регистрации участников в 08:30.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.
Дисциплина: слалом - Боне, 2 попытки.
Старты проводятся на спуске «Спортивный».
В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет.
Стартовый взнос за участие в стартах 1500 руб. с учетом скипасса.
Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.
ЗАЯВКА -
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