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Открытая тренировка

Автор: Егозавр от 09 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 390

21 января приглашаем райдеров на открытые тренировочные сборы по горнолыжному спорту и сноуборду.

Сборы проводит Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска в рамках подготовки к кубку Егозы.

Начало регистрации участников в 08:30.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.

Дисциплина: слалом - Боне, 2 попытки.
Старты проводятся на спуске «Спортивный».

В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет.

Стартовый взнос за участие в стартах 1500 руб. с учетом скипасса.

Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.


ЗАЯВКА - Zayavka-na-uchastie-v-trenirovke.doc [18,5 Kb] (cкачиваний: 11)

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