С 20 по 22 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2024!
Автор: Егозавр от 30 август 2024, раздел: Информация / События, просмотров 30
С 20 по 22 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2024!
Условия участия и регламент проведения соревнований
Регистрация на мероприятие:
Стоимость участия в соревнованиях скоростной спуск — 1500р. Стоимость участия в соревнованиях WHIP-OFF — бесплатно.
Стоимость участия в BEST TRICK — бесплатно.
Требуется действующий байк-пасс на дни гонки. Необходима предварительная онлайн регистрация.
На месте необходимо:
· Предоставить документ, подтверждающий возраст (паспорт, ВУ или свидетельство о рождении);
· Заполнить расписку о снятии ответственности;
· Иметь действующий байк-пасс на день соревнования.
Категории участников СКОРОСТНОЙ СПУСК:
· Элита, (19+);
· Женщины;
· Любители, (19+);
· Юниоры, (12-18 лет, включительно);
· Мастера, (30+).
Информация о трассе:
· Гонка пройдёт по сочетанию трасс «Годзилла» и «Зелёный»;
· Длина трассы 1200 метров;
· Перепад высот 250 метров;
· Среднее время прохождение трассы участником — 3 минуты.20.09.2024 пятница
11:00 - 16:00 – Работа подъемника, официальные тренировки21.09.2024 суббота
11:00 - 17:00 – Время работы подъёмника
10:00 - 12:00 – Регистрация, выдача стартовых номеров
10:00 - 12:00 – Пеший осмотр трассы
12:00 - 17:00 – Тренировочные заезды
17:00 - 18:00 — Best Trick и Whip-off контест
22.09.2024 воскресенье
10:00 - 11:00 — Регистрация участников, выдача номеров
11:00 - 13:30 — Тренировочные заезды
13:30 - 14:00 — Закрытие трассы для подготовки к соревнованиям
14:00 - 16:00 — Проведение заездов с замером времени
16:30 — Награждение победителей и призёров соревнованийПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ССЫЛКЕ:
https://vk.cc/cA4Bx0
Регламент проведения:
· Во время регистрации участник должен предоставить документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении для несовершеннолетних и присутствие родителей на соревнованиях с паспортом или нотариально оформленная доверенность;
· После регистрации спортсмен получает стартовый номер, который крепится на руль таким образом, чтобы судьи могли его легко увидеть и прочесть;
· Наличие байк-пасса на период проведения соревновательной части мероприятия — обязательно для всех участников;
· Наличие исправного горного велосипеда и шлема «full face» обязательно для участия;
· Участник, выходящий на старт гонки, обязан выполнять все команды судей и маршалов;
· Участник, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным соперником;
· В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, спортсмен не должен создавать помехи остальным участникам заезда и, по возможности, двигаться по краю проезжей части трассы;
· При выезде участника за пределы трассы, он должен вернуться в место пересечения разметки, иначе будет дисквалификация;
· Интервал между стартами участников — 1 минута. Участник выходит на дистанцию в промежутке от -5 до +5 секунд от времени своего старта. Интервал между категориями — 3 минуты. Опоздание участника на старт более чем на 1 минуту является основанием для дисквалификации.
· Тренировочные заезды полностью прекращаются за 60 мин до начала соревнований. Фальстарт (в случае отсутствия системы контроля времени) добавляет 5 секунд к итоговому времени участника.
· Использование участниками аудиоплееров с наушниками во время заездов запрещено;
· Неспортивное поведение во время соревнований, выраженное в явном неуважении к участникам, судьям и организаторам соревнований, является основанием для дисквалификации;
· Во время прохождения дистанции допускается самостоятельный ремонт велосипеда с использованием имеющихся у гонщика запчастей в любой части трассы, если это не создаёт помех другим участникам гонки;
· Не допускается замена велосипеда в момент гонки;
· Призовые места: первые три лучших результата в каждой категории.
· Результаты квалификации скоростного спуска, в случае отмены финальных заездов, могут быть засчитаны как итоговые. Решение об отмене заездов принимает главный судья соревнований.
· Запрещается выходить на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с травмами, влияющими на безопасность прохождения дистанции;
· В случае схода с дистанции, участник обязан проинформировать судейскую коллегию о сходе;
· Дисквалификация участников производится по решению главного судьи соревнований;
· Все претензии и протесты принимаются в письменном виде после окончания соревнований в течение 30 минут;
· Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу проведения соревнований, в случае возникновения непредвиденных или форс-мажорных обстоятельств;
· Основным каналом коммуникации организаторов с участниками мероприятия является официальный телеграмм-чат байк-парка «Егоза» — https://t.me/bikeparkegoza
Партнёры мероприятия:
· Автомагазин Маслёнка - магазин смазочных материалов и запчастей для авто https://maslenkaoz.ru
· FLOW BIKE - качественная велохимия отечественного производства https://flowbike.ru
· ILIN PROTRCTION - защитные крылья и наклейки https://ilinprotection.com
· Велолагерь - обучающие лагеря и прокат в лучших байк-парках России https://велолагерь.рф
· NEUTRINO - тормозные диски, шатуны https://neutrinocomponents.com/index.php
· BIKE THERAPY легендарные смазки и герметики https://vk.com/bike_therapy
· INVOKE - энергетические напитки https://invokedrinks.com
Представляем вам список мест, где можно остановиться во время проведения Кубка:
· Палаточный лагерь у подножья Егозы.
Недорого и максимально близко.
+7 (950) 726-55-85
Для райдеров Байк-парк Егоза при оплате палатки предоставляется скидка 5% на подъёмник.
· "ГОСТИ" - дом отдыха и ресторан на озере Увильды, 30 км от ГЛК
Для тех, кто любит комфорт
+7 (912) 320-01-10 (при бронировании сказать кодовое слово ЕГОЗА)
Для райдеров Байк-парк Егоза: скидка на проживание или услуги ресторана 10% + скидки на услуги подъемника на Егозе 5%!
Также можем рекомендовать (но пока без взаимных скидок)
· Гостевой дом "Егозинское Бунгало", 2 км от ГЛК
· Лесное Поместье, 20 км от ГЛК
Подробнее о проживании - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html
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