С 20 по 22 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2024!

С 20 по 22 сентября пройдёт Кубок Егозы по маунтинбайку 2024!



Условия участия и регламент проведения соревнований



Регистрация на мероприятие:

Стоимость участия в соревнованиях скоростной спуск — 1500р. Стоимость участия в соревнованиях WHIP-OFF — бесплатно.

Стоимость участия в BEST TRICK — бесплатно.

Требуется действующий байк-пасс на дни гонки. Необходима предварительная онлайн регистрация.

На месте необходимо:

· Предоставить документ, подтверждающий возраст (паспорт, ВУ или свидетельство о рождении);

· Заполнить расписку о снятии ответственности;

· Иметь действующий байк-пасс на день соревнования.





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