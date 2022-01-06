Варианты проживания на Егозе (лето 2024)

На Егозу с ночевкой?!
А почему бы и... ДА!!!
Представляем вам обновленный список мест, где можно остановиться, отдыхая на Егозе, с действующими скидками для наших гостей
Палаточный лагерь у подножья Егозы.
Недорого и максимально близко.
8 (950) 726-55-85
Для райдеров Байк-парк Егоза при оплате палатки предоставляется скидка 5% на подъёмник.
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ГОСТИ l Дом отдыха и ресторан на озере Увильды
Для тех, кто любит комфорт
Комплексное предложение на лето для райдеров Байк-парк Егоза: скидка на проживание или услуги ресторана 10% + скидки на услуги подъемника на Егозе 5%!
Также можем рекомендовать (но пока без взаимных скидок)
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Полный перечень и подробности в соответствующем разделе - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html