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Варианты проживания на Егозе (лето 2024) » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Варианты проживания на Егозе (лето 2024)

    Автор: Егозавр от 29 май 2024, раздел: Информация, просмотров 30

    На Егозу с ночевкой?!
    А почему бы и... ДА!!!

    Представляем вам обновленный список мест, где можно остановиться, отдыхая на Егозе, с действующими скидками для наших гостей

    Палаточный лагерь у подножья Егозы.
    Недорого и максимально близко.
    8 (950) 726-55-85
    Для райдеров Байк-парк Егоза при оплате палатки предоставляется скидка 5% на подъёмник.
    ДЕТАЛИ

    ГОСТИ l Дом отдыха и ресторан на озере Увильды
    Для тех, кто любит комфорт
    Комплексное предложение на лето для райдеров Байк-парк Егоза: скидка на проживание или услуги ресторана 10% + скидки на услуги подъемника на Егозе 5%!

    Также можем рекомендовать (но пока без взаимных скидок)
    Гостевой дом "Егозинское Бунгало"
    Лесное Поместье
    Загородный комплекс «Аракуль»
    Загородный комплекс «Дача на Каникулах» Увильды

    Полный перечень и подробности в соответствующем разделе - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html

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Варианты проживания на Егозе (лето 2024)

Автор: Егозавр от 29 май 2024, раздел: Информация, просмотров 30

На Егозу с ночевкой?!
А почему бы и... ДА!!!

Представляем вам обновленный список мест, где можно остановиться, отдыхая на Егозе, с действующими скидками для наших гостей

Палаточный лагерь у подножья Егозы.
Недорого и максимально близко.
8 (950) 726-55-85
Для райдеров Байк-парк Егоза при оплате палатки предоставляется скидка 5% на подъёмник.
ДЕТАЛИ

ГОСТИ l Дом отдыха и ресторан на озере Увильды
Для тех, кто любит комфорт
Комплексное предложение на лето для райдеров Байк-парк Егоза: скидка на проживание или услуги ресторана 10% + скидки на услуги подъемника на Егозе 5%!

Также можем рекомендовать (но пока без взаимных скидок)
Гостевой дом "Егозинское Бунгало"
Лесное Поместье
Загородный комплекс «Аракуль»
Загородный комплекс «Дача на Каникулах» Увильды

Полный перечень и подробности в соответствующем разделе - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html

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    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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