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Скидки на проживание в парнеров » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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Скидки на проживание в парнеров

Автор: Егозавр от 18 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 197

Друзья!
Вы же помните да, что мы работаем с БОЛЬШИМ количеством отелей, многие из которых делают для вас БОЛЬШИЕ скидки на проживание?!

Так вот... не всем было удобно, что для скидки надо сначала брать у нас купон. Эта проблема решена!
При бронировании по телефону (не на сайтах!) вы можете проговорить этот нюанс с администраторами, они посчитают скидочку, а купон вы довезёте потом.

Перечень отелей, пароли и явки в этой подборке http://glk-egoza.ru/prozhivanie.html

Кстати скоро в ней появится новый отели и тоже с хорошим скидками (от 20%)

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