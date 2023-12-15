Скидки на проживание в парнеров

Друзья!

Вы же помните да, что мы работаем с БОЛЬШИМ количеством отелей, многие из которых делают для вас БОЛЬШИЕ скидки на проживание?!



Так вот... не всем было удобно, что для скидки надо сначала брать у нас купон. Эта проблема решена!

При бронировании по телефону (не на сайтах!) вы можете проговорить этот нюанс с администраторами, они посчитают скидочку, а купон вы довезёте потом.



Перечень отелей, пароли и явки в этой подборке http://glk-egoza.ru/prozhivanie.html



Кстати скоро в ней появится новый отели и тоже с хорошим скидками (от 20%)

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