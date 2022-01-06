Открытие палаточного лагеря

С 1 июня начинает работу палаточный лагерь у подножия горы Егоза.
Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха!
А так же принять солнечные ванны на живописных местах, устроить пикник.
Палаточный лагерь располагается на живописной поляне, вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.
Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.
СТОИМОСТЬ:
2-х местная палатка = 1000₽
3-х местная палатка = 2000₽
4-х местная палатка = 3000₽
аренда гамака = 250₽
*стоимость указана за сутки аренды
Баня + Бассейн (на 4х человек)
1 час = 2500₽
Дрова
связка дров = 250₽
тележка дров = 500₽
Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)