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Открытие палаточного лагеря » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Открытие палаточного лагеря

    Автор: Егозавр от 28 май 2024, раздел: Информация, просмотров 62

    С 1 июня начинает работу палаточный лагерь у подножия горы Егоза.

    Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха!

    А так же принять солнечные ванны на живописных местах, устроить пикник.

    Палаточный лагерь располагается на живописной поляне, вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.

    Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
    зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.

    СТОИМОСТЬ:
    2-х местная палатка = 1000₽
    3-х местная палатка = 2000₽
    4-х местная палатка = 3000₽
    аренда гамака = 250₽
    *стоимость указана за сутки аренды

    Баня + Бассейн (на 4х человек)
    1 час = 2500₽

    Дрова
    связка дров = 250₽
    тележка дров = 500₽

    Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)

    Открытие палаточного лагеря


    Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.

    Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).

    Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:
    8 (950) 726-55-85

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Открытие палаточного лагеря

Автор: Егозавр от 28 май 2024, раздел: Информация, просмотров 62

С 1 июня начинает работу палаточный лагерь у подножия горы Егоза.

Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха!

А так же принять солнечные ванны на живописных местах, устроить пикник.

Палаточный лагерь располагается на живописной поляне, вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.

Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.

СТОИМОСТЬ:
2-х местная палатка = 1000₽
3-х местная палатка = 2000₽
4-х местная палатка = 3000₽
аренда гамака = 250₽
*стоимость указана за сутки аренды

Баня + Бассейн (на 4х человек)
1 час = 2500₽

Дрова
связка дров = 250₽
тележка дров = 500₽

Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)

Открытие палаточного лагеря


Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.

Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).

Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:
8 (950) 726-55-85

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    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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