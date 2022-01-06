Открытие палаточного лагеря

С 1 июня начинает работу палаточный лагерь у подножия горы Егоза.



Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха!



А так же принять солнечные ванны на живописных местах, устроить пикник.



Палаточный лагерь располагается на живописной поляне, вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.



Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:

зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.



СТОИМОСТЬ:

2-х местная палатка = 1000₽

3-х местная палатка = 2000₽

4-х местная палатка = 3000₽

аренда гамака = 250₽

*стоимость указана за сутки аренды



Баня + Бассейн (на 4х человек)

1 час = 2500₽



Дрова

связка дров = 250₽

тележка дров = 500₽



Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)



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Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона: