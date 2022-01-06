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Егоза на этой неделе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Егоза на этой неделе

    Автор: Егозавр от 20 май 2024, раздел: Информация, просмотров 124

    На этой неделе на Егозе продолжат работать БайкПаркЕгоза, велопрокат и веломастерская Экстремальный Урал 74 и кафе. А также пройдёт встреча предпринимателей округа.

    Детали

    25 мая в 11:00 24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства от "Мой бизнес 74"
    Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза. Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13888

    25 мая - BikeParkEgoza, с 11:00 до 16:00
    Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Для опытных райдеров!

    25 мая - Кафе, с 11:00 до 16:00
    В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).

    25 и 26 мая - Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ), с 10:00 до 18:00
    Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды для того, что покататься по тропам, соединяющим Егозу и Сугомак (или проложить свой маршрут). А также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

    Палаточный лагерь откроется с 1.06.

    При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
    Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон.

    Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

    Подробнее о правилах посещения тут - https://glk-egoza.ru/info/2369-mezhsezone-na-egoze.html

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Егоза на этой неделе

Автор: Егозавр от 20 май 2024, раздел: Информация, просмотров 124

На этой неделе на Егозе продолжат работать БайкПаркЕгоза, велопрокат и веломастерская Экстремальный Урал 74 и кафе. А также пройдёт встреча предпринимателей округа.

Детали

25 мая в 11:00 24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства от "Мой бизнес 74"
Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза. Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13888

25 мая - BikeParkEgoza, с 11:00 до 16:00
Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Для опытных райдеров!

25 мая - Кафе, с 11:00 до 16:00
В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).

25 и 26 мая - Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ), с 10:00 до 18:00
Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды для того, что покататься по тропам, соединяющим Егозу и Сугомак (или проложить свой маршрут). А также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

Палаточный лагерь откроется с 1.06.

При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон.

Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Подробнее о правилах посещения тут - https://glk-egoza.ru/info/2369-mezhsezone-na-egoze.html

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  • На этой неделе на Егозе (19.09 - 25.09)
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  • ВЕЛОПРОКАТ и ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ
    • ﻿
  • Центр «Мой бизнес» проведет бизнес-ретрит на Егозе , приуроченный ко Дню российского предпринимательства
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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