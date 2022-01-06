Егоза на этой неделе

На этой неделе на Егозе продолжат работать БайкПаркЕгоза, велопрокат и веломастерская Экстремальный Урал 74 и кафе. А также пройдёт встреча предпринимателей округа.



Детали



25 мая в 11:00 24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства от "Мой бизнес 74"

Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза. Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13888



25 мая - BikeParkEgoza, с 11:00 до 16:00

Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника. Для опытных райдеров!



25 мая - Кафе, с 11:00 до 16:00

В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).



25 и 26 мая - Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ), с 10:00 до 18:00

Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды для того, что покататься по тропам, соединяющим Егозу и Сугомак (или проложить свой маршрут). А также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.



Палаточный лагерь откроется с 1.06.



При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.

Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон.



Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html



Подробнее о правилах посещения тут - https://glk-egoza.ru/info/2369-mezhsezone-na-egoze.html