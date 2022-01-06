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БайкПарк начинает свою работу в сезоне 2024!!! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» БайкПарк начинает свою работу в сезоне 2024!!!
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    БайкПарк начинает свою работу в сезоне 2024!!!

    Автор: Егозавр от 06 май 2024, раздел: ---, просмотров 53

    Внимание... 18 мая открывается BikeParkEgoza
    Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.
    Также для райдеров предусмотрены: бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.

    График работы - КАЖДУЮ СУББОТУ с 11:00 до 16:00
    Абонемент на 1 день (5 часов) - 1200₽
    Абонемент на 2,5 часа - 800₽
    1 подъём - 250₽

    Все услуги и цены - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

    Ждем всех наших постоянных гостей и новых райдеров!

    Просим помнить:
    BikeParkEgoza - проект для подготовленных и опытных спортсменов. Есть относительно легкие трейлы. Но все равно катание требует специальной защитной экипировки! Напоминаем, что участники без шлема к катанию не допускаются. Катающимся младше 18 лет требуется расписка от родителей.

    Для вопросов существует чат в Telegram - https://t.me/bikeparkegoza

    Также можно подписаться на новости БайкПарка по ссылке - https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770, чтобы не пропустить актуальную информацию.


    Фото - Катерина Александровна

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﻿

БайкПарк начинает свою работу в сезоне 2024!!!

Автор: Егозавр от 06 май 2024, раздел: ---, просмотров 53

Внимание... 18 мая открывается BikeParkEgoza
Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.
Также для райдеров предусмотрены: бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.

График работы - КАЖДУЮ СУББОТУ с 11:00 до 16:00
Абонемент на 1 день (5 часов) - 1200₽
Абонемент на 2,5 часа - 800₽
1 подъём - 250₽

Все услуги и цены - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Ждем всех наших постоянных гостей и новых райдеров!

Просим помнить:
BikeParkEgoza - проект для подготовленных и опытных спортсменов. Есть относительно легкие трейлы. Но все равно катание требует специальной защитной экипировки! Напоминаем, что участники без шлема к катанию не допускаются. Катающимся младше 18 лет требуется расписка от родителей.

Для вопросов существует чат в Telegram - https://t.me/bikeparkegoza

Также можно подписаться на новости БайкПарка по ссылке - https://vk.com/app5898182_-79156140#s=1315770, чтобы не пропустить актуальную информацию.


Фото - Катерина Александровна

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    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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