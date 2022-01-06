БайкПарк начинает свою работу в сезоне 2024!!!

Внимание... 18 мая открывается BikeParkEgoza

Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.

Также для райдеров предусмотрены: бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.



График работы - КАЖДУЮ СУББОТУ с 11:00 до 16:00

Абонемент на 1 день (5 часов) - 1200₽

Абонемент на 2,5 часа - 800₽

1 подъём - 250₽



Все услуги и цены - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html



Ждем всех наших постоянных гостей и новых райдеров!



Просим помнить:

BikeParkEgoza - проект для подготовленных и опытных спортсменов. Есть относительно легкие трейлы. Но все равно катание требует специальной защитной экипировки! Напоминаем, что участники без шлема к катанию не допускаются. Катающимся младше 18 лет требуется расписка от родителей.



Для вопросов существует чат в Telegram - https://t.me/bikeparkegoza



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Фото - Катерина Александровна