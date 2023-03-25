Межсезонье на Егозе

Услуги. График. Правила посещения



В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону. Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.



Въезд на парковку открыт с 10:00 до 20:00.



Посетив нас вы можете:

подняться на гору Егоза,

пожарить шашлыки на мангальной зоне,

пройтись по одной из экотроп* или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74



На "Егозе" введен экосбор - 150 рублей с легкового автомобиля и 400 рублей с автобуса.

Оплатив сбор вы получаете:

- возможность оставить машину на парковке с видеонаблюдением

- доступ к туалетам

- доступ к питьевой воде

- уверенность, что оставленный вами на ГЛК мусор будет собран и утилизирован.



Аренда мангальных зон - 250 рублей в час.

В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.



На территории ГЛК "Егоза" категорически ЗАПРЕЩЕНО разводить костры и устанавливать свои мангалы.



Оплата услуг производиться по QR-коду размещенному на стенде при въезде на Егозу. Сотрудники охраны ГЛК могут попросить вас предъявить подтверждение оплаты.



*Подробнее об экотропах на http://egoza-sugomak.ru/?page_id=122

Тропы доступны всем и всегда. Но оптимальным для посещения троп считается период с мая по октябрь.

В данный момент на большинстве из них еще есть снег и "распутица". Поэтому они рекомендуются к посещению в компании опытных туристов или гидов.

В мае маркировка будет обновлена. Отчеты о состоянии троп будут опубликованы на сайте