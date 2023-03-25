Top.Mail.Ru
Межсезонье на Егозе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 4 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 4°C, Влажность: 99%

Вход
﻿
» » Межсезонье на Егозе
    ﻿

    Межсезонье на Егозе

    Автор: Егозавр от 11 апрель 2024, раздел: Информация, просмотров 95

    Услуги. График. Правила посещения

    В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону. Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

    Въезд на парковку открыт с 10:00 до 20:00.

    Посетив нас вы можете:
    подняться на гору Егоза,
    пожарить шашлыки на мангальной зоне,
    пройтись по одной из экотроп* или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74

    На "Егозе" введен экосбор - 150 рублей с легкового автомобиля и 400 рублей с автобуса.
    Оплатив сбор вы получаете:
    - возможность оставить машину на парковке с видеонаблюдением
    - доступ к туалетам
    - доступ к питьевой воде
    - уверенность, что оставленный вами на ГЛК мусор будет собран и утилизирован.

    Аренда мангальных зон - 250 рублей в час.
    В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.

    На территории ГЛК "Егоза" категорически ЗАПРЕЩЕНО разводить костры и устанавливать свои мангалы.

    Оплата услуг производиться по QR-коду размещенному на стенде при въезде на Егозу. Сотрудники охраны ГЛК могут попросить вас предъявить подтверждение оплаты.

    *Подробнее об экотропах на http://egoza-sugomak.ru/?page_id=122
    Тропы доступны всем и всегда. Но оптимальным для посещения троп считается период с мая по октябрь.
    В данный момент на большинстве из них еще есть снег и "распутица". Поэтому они рекомендуются к посещению в компании опытных туристов или гидов.
    В мае маркировка будет обновлена. Отчеты о состоянии троп будут опубликованы на сайте

    Похожие новости
    ﻿
  • Межсезонье на Егозе. Правила посещения.
    • ﻿
  • Май на Егозе. График и мероприятия
    • ﻿
  • Экотропы "Егоза-Сугомак"
    • ﻿
  • Межсезонье на Егозе
    • ﻿
  • Введение платы за парковку
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Межсезонье на Егозе

Автор: Егозавр от 11 апрель 2024, раздел: Информация, просмотров 95

Услуги. График. Правила посещения

В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону. Но территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

Въезд на парковку открыт с 10:00 до 20:00.

Посетив нас вы можете:
подняться на гору Егоза,
пожарить шашлыки на мангальной зоне,
пройтись по одной из экотроп* или проехаться, арендовав велосипед в прокате Экстремальный Урал 74

На "Егозе" введен экосбор - 150 рублей с легкового автомобиля и 400 рублей с автобуса.
Оплатив сбор вы получаете:
- возможность оставить машину на парковке с видеонаблюдением
- доступ к туалетам
- доступ к питьевой воде
- уверенность, что оставленный вами на ГЛК мусор будет собран и утилизирован.

Аренда мангальных зон - 250 рублей в час.
В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.

На территории ГЛК "Егоза" категорически ЗАПРЕЩЕНО разводить костры и устанавливать свои мангалы.

Оплата услуг производиться по QR-коду размещенному на стенде при въезде на Егозу. Сотрудники охраны ГЛК могут попросить вас предъявить подтверждение оплаты.

*Подробнее об экотропах на http://egoza-sugomak.ru/?page_id=122
Тропы доступны всем и всегда. Но оптимальным для посещения троп считается период с мая по октябрь.
В данный момент на большинстве из них еще есть снег и "распутица". Поэтому они рекомендуются к посещению в компании опытных туристов или гидов.
В мае маркировка будет обновлена. Отчеты о состоянии троп будут опубликованы на сайте

Похожие новости
﻿
  • Межсезонье на Егозе. Правила посещения.
    • ﻿
  • Май на Егозе. График и мероприятия
    • ﻿
  • Экотропы "Егоза-Сугомак"
    • ﻿
  • Межсезонье на Егозе
    • ﻿
  • Введение платы за парковку
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013