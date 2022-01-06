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Велосезон на Егозе набирает обороты! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Велосезон на Егозе набирает обороты!

    Автор: Егозавр от 27 май 2024, раздел: Информация, просмотров 56

    С 1 июня BikeParkEgoza будет работать ДВА ДНЯ в неделю!
    Ловите и сохраняйте обновленный график

    BikeParkEgoza - 1 и 2 июня и далее все выходные и праздники , с 11:00 до 16:00!!!
    Для райдеров появится новый выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.

    Кафе - 1 и 2 июня с 11:00 до 16:00. По графику БайкПарка.
    В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).
    Стоимость комплексного обеда с 1 июня - 400 рублей!

    Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) - также работают для вас 1 и 2 июня (и все следующие выходные) с 10:00 до 18:00
    Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

    С 1 июня запуститься палаточный лагерь.

    Велосезон на Егозе набирает обороты!


    Ну и по традиции напоминаем:

    Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
    Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

    Но главное, соблюдайте наши правила посещения:
    - не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
    - передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
    - соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

    Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

    Фото Катерина Шлехт

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Велосезон на Егозе набирает обороты!

Автор: Егозавр от 27 май 2024, раздел: Информация, просмотров 56

С 1 июня BikeParkEgoza будет работать ДВА ДНЯ в неделю!
Ловите и сохраняйте обновленный график

BikeParkEgoza - 1 и 2 июня и далее все выходные и праздники , с 11:00 до 16:00!!!
Для райдеров появится новый выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.

Кафе - 1 и 2 июня с 11:00 до 16:00. По графику БайкПарка.
В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).
Стоимость комплексного обеда с 1 июня - 400 рублей!

Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) - также работают для вас 1 и 2 июня (и все следующие выходные) с 10:00 до 18:00
Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.

С 1 июня запуститься палаточный лагерь.

Велосезон на Егозе набирает обороты!


Ну и по традиции напоминаем:

Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.
Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон (если вы ими пользуетесь).

Но главное, соблюдайте наши правила посещения:
- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Фото Катерина Шлехт

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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