Велосезон на Егозе набирает обороты!

С 1 июня BikeParkEgoza будет работать ДВА ДНЯ в неделю!

Ловите и сохраняйте обновленный график



BikeParkEgoza - 1 и 2 июня и далее все выходные и праздники , с 11:00 до 16:00!!!

Для райдеров появится новый выгодный тариф на ДВА ДНЯ, а также возможность получить дополнительную скидку при проживании в нашем палаточном лагере или в одном из отелей-парнёров.



Кафе - 1 и 2 июня с 11:00 до 16:00. По графику БайкПарка.

В меню кофе и прохладительные напитки, пельмени, чебуреки, выпечка. К 15:00 - плов от узбекского шеф-повара (или другое не менее вкусное блюдо, приготовленное специально для наших гостей).

Стоимость комплексного обеда с 1 июня - 400 рублей!



Велопрокат и веломастерская (Экстремальный Урал 74 ) - также работают для вас 1 и 2 июня (и все следующие выходные) с 10:00 до 18:00

Именно тут вы сможете взять в прокат прогулочные велосипеды и электровелосипеды, а также велосипеды типа DH для катания в БайкПарке.



С 1 июня запуститься палаточный лагерь.





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