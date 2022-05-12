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YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля

    Автор: Егозавр от 07 июль 2025, раздел: События, просмотров 24

    Мы приглашаем вас на... YOGOZA.
    На авторский однодневный фестиваль телесных и энергетических практик на горе Егоза.

    YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля


    В данный момент времени его готовит для вас Горнолыжный комплекс Егоза и кулб "MOBILITY ЙОГА ОЗЕРСК"

    Что будет?
    Простые, но мощные практики, которые восстанавливают тело и возвращают энергию. В том числе практика для ГОРНОЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ для восстановления и развития мобильности нужных сустаов.
    Дыхание, после которого становится легче и свободнее
    Движение, которое перезагружает тело после сезона/рабочей недели
    Горная тропа и медитация в потоке — без ковриков, но с глубоким включением
    И, конечно, закат в горах, когда всё внутри становится тише и чище

    Это день, чтобы:
    — выдохнуть напряжение
    — наполниться ресурсом от природы
    — почувствовать силу в теле
    — замедлиться без скуки
    — восстановиться — мягко, но надолго


    Где: территория ГЛК "Егоза"
    Когда: 26 июля с 15:00
    Участие: 1800 рублей (дети до 12 лет бесплатно)
    Включено: практики, чай, перекус, фотограф, пространство
    Уровень подготовки не важен. Будет интересно всем: от йога до сноубордиста :)


    ПОДРОБНОСТИ И ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЖЕ НА
    vk.com/yogoza_74
    Занимайте свои места прямо сейчас. Или дождитесь официального расписания и презентаций всех программ и мастеров.
    Будем рады всем.

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﻿

YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля

Автор: Егозавр от 07 июль 2025, раздел: События, просмотров 24

Мы приглашаем вас на... YOGOZA.
На авторский однодневный фестиваль телесных и энергетических практик на горе Егоза.

YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля


В данный момент времени его готовит для вас Горнолыжный комплекс Егоза и кулб "MOBILITY ЙОГА ОЗЕРСК"

Что будет?
Простые, но мощные практики, которые восстанавливают тело и возвращают энергию. В том числе практика для ГОРНОЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ для восстановления и развития мобильности нужных сустаов.
Дыхание, после которого становится легче и свободнее
Движение, которое перезагружает тело после сезона/рабочей недели
Горная тропа и медитация в потоке — без ковриков, но с глубоким включением
И, конечно, закат в горах, когда всё внутри становится тише и чище

Это день, чтобы:
— выдохнуть напряжение
— наполниться ресурсом от природы
— почувствовать силу в теле
— замедлиться без скуки
— восстановиться — мягко, но надолго


Где: территория ГЛК "Егоза"
Когда: 26 июля с 15:00
Участие: 1800 рублей (дети до 12 лет бесплатно)
Включено: практики, чай, перекус, фотограф, пространство
Уровень подготовки не важен. Будет интересно всем: от йога до сноубордиста :)


ПОДРОБНОСТИ И ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЖЕ НА
vk.com/yogoza_74
Занимайте свои места прямо сейчас. Или дождитесь официального расписания и презентаций всех программ и мастеров.
Будем рады всем.

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    • ﻿
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    • ﻿
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  • Уральский рок в уральских горах!
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    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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