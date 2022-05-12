YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля
Автор: Егозавр от 07 июль 2025, раздел: События, просмотров 24
Мы приглашаем вас на... YOGOZA.
На авторский однодневный фестиваль телесных и энергетических практик на горе Егоза.
В данный момент времени его готовит для вас Горнолыжный комплекс Егоза и кулб "MOBILITY ЙОГА ОЗЕРСК"Что будет?
Простые, но мощные практики, которые восстанавливают тело и возвращают энергию. В том числе практика для ГОРНОЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ для восстановления и развития мобильности нужных сустаов.
Дыхание, после которого становится легче и свободнее
Движение, которое перезагружает тело после сезона/рабочей недели
Горная тропа и медитация в потоке — без ковриков, но с глубоким включением
И, конечно, закат в горах, когда всё внутри становится тише и чище
Это день, чтобы:
— выдохнуть напряжение
— наполниться ресурсом от природы
— почувствовать силу в теле
— замедлиться без скуки
— восстановиться — мягко, но надолго
Где: территория ГЛК "Егоза"
Когда: 26 июля с 15:00
Участие: 1800 рублей (дети до 12 лет бесплатно)
Включено: практики, чай, перекус, фотограф, пространство
Уровень подготовки не важен. Будет интересно всем: от йога до сноубордиста :)
ПОДРОБНОСТИ И ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЖЕ НА vk.com/yogoza_74
Занимайте свои места прямо сейчас. Или дождитесь официального расписания и презентаций всех программ и мастеров.
Будем рады всем.
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