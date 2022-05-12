YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля

Мы приглашаем вас на... YOGOZA.

На авторский однодневный фестиваль телесных и энергетических практик на горе Егоза.



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В данный момент времени его готовит для вас Горнолыжный комплекс Егоза и кулб "MOBILITY ЙОГА ОЗЕРСК"Простые, но мощные практики, которые восстанавливают тело и возвращают энергию. В том числе практика для ГОРНОЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ для восстановления и развития мобильности нужных сустаов.Дыхание, после которого становится легче и свободнееДвижение, которое перезагружает тело после сезона/рабочей неделиГорная тропа и медитация в потоке — без ковриков, но с глубоким включениемИ, конечно, закат в горах, когда всё внутри становится тише и чищеЭто день, чтобы:— выдохнуть напряжение— наполниться ресурсом от природы— почувствовать силу в теле— замедлиться без скуки— восстановиться — мягко, но надолгоГде: территория ГЛК "Егоза"Когда: 26 июля с 15:00Участие: 1800 рублей (дети до 12 лет бесплатно)Включено: практики, чай, перекус, фотограф, пространствоУровень подготовки не важен. Будет интересно всем: от йога до сноубордиста :)ПОДРОБНОСТИ И ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЖЕ НАЗанимайте свои места прямо сейчас. Или дождитесь официального расписания и презентаций всех программ и мастеров.Будем рады всем.