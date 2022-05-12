ЙогоЗа! Полное расписание практик
Автор: Егозавр от 15 июль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 20
Полное расписание практик готово!
Вот тут вы можете найти описание каждой из них - vk.com/@yogoza_74-raspisanie
А тут - vk.com/@yogoza_74-mastera
- рассказ о каждом нашем мастере
Теперь вы сможете более детально познакомиться с каждым направлением и выбрать то, что вдохновляет именно вас.
Не упустите шанс:
Некоторые практики, в том числе уникальные, имеют ограничения по количеству участников. Поэтому рекомендуем не откладывать и зарегистрироваться заранее, чтобы обеспечить себе место.
Зачем регистрироваться:
- Эксклюзивные практики: Ограниченное количество мест.
- Талантливые мастера: Каждый из них — профессионал своего дела.
- Возможность погрузиться в атмосферу: Найдите практику, которая подойдет именно вам.
Не пропустите возможность стать частью этого уникального опыта. Мы уверены, что вы найдете практику, которая откроет для вас новые горизонты.
Регистрация на мероприятие — vk.cc/cNnqOo
Напомним главное о нашем мероприятии:
ЙОГОЗА — это пространство перехода.
Из города — в горы. Из головы — в тело. Из спешки — в настоящий момент.
Это не ретрит, не тренинг, не фестиваль с фуд-кортами.
Это день, после которого тело и голова скажут: «Спасибо».
Уровень подготовки не важен. Будет интересно и тем, кто «в теме», и тем, кто просто хочет побыть.
26 июля 2025
ГЛК "Егоза"
Участие - 1800 рублей.
В него включены чаепитие и общая фотосессия
Дети до 12 лет в сопровождении взрослых, оплативших участие, - бесплатно.
Похожие новости
YOGOZA. Новый проект. Уже 26 июля
Мисс Егоза - 2023. Финал.
Обновлённая схема трасс БайкПаркЕгоза
Мисс Егоза - 2022. Финал.
Открытый Кубок по лыжному спорту и сноуборду