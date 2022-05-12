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ЙогоЗа! Полное расписание практик » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    ЙогоЗа! Полное расписание практик

    Автор: Егозавр от 15 июль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 20

    Полное расписание практик готово!

    ЙогоЗа! Полное расписание практик

    Вот тут вы можете найти описание каждой из них - vk.com/@yogoza_74-raspisanie
    А тут - vk.com/@yogoza_74-mastera - рассказ о каждом нашем мастере

    Теперь вы сможете более детально познакомиться с каждым направлением и выбрать то, что вдохновляет именно вас.

    Не упустите шанс:
    Некоторые практики, в том числе уникальные, имеют ограничения по количеству участников. Поэтому рекомендуем не откладывать и зарегистрироваться заранее, чтобы обеспечить себе место.

    Зачем регистрироваться:
    - Эксклюзивные практики: Ограниченное количество мест.
    - Талантливые мастера: Каждый из них — профессионал своего дела.
    - Возможность погрузиться в атмосферу: Найдите практику, которая подойдет именно вам.


    Не пропустите возможность стать частью этого уникального опыта. Мы уверены, что вы найдете практику, которая откроет для вас новые горизонты.


    Регистрация на мероприятие — vk.cc/cNnqOo


    Напомним главное о нашем мероприятии:


    ЙОГОЗА — это пространство перехода.
    Из города — в горы. Из головы — в тело. Из спешки — в настоящий момент.


    Это не ретрит, не тренинг, не фестиваль с фуд-кортами.
    Это день, после которого тело и голова скажут: «Спасибо».


    Уровень подготовки не важен. Будет интересно и тем, кто «в теме», и тем, кто просто хочет побыть.


    26 июля 2025
    ГЛК "Егоза"
    Участие - 1800 рублей.
    В него включены чаепитие и общая фотосессия
    Дети до 12 лет в сопровождении взрослых, оплативших участие, - бесплатно.

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ЙогоЗа! Полное расписание практик

Автор: Егозавр от 15 июль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 20

Полное расписание практик готово!

ЙогоЗа! Полное расписание практик

Вот тут вы можете найти описание каждой из них - vk.com/@yogoza_74-raspisanie
А тут - vk.com/@yogoza_74-mastera - рассказ о каждом нашем мастере

Теперь вы сможете более детально познакомиться с каждым направлением и выбрать то, что вдохновляет именно вас.

Не упустите шанс:
Некоторые практики, в том числе уникальные, имеют ограничения по количеству участников. Поэтому рекомендуем не откладывать и зарегистрироваться заранее, чтобы обеспечить себе место.

Зачем регистрироваться:
- Эксклюзивные практики: Ограниченное количество мест.
- Талантливые мастера: Каждый из них — профессионал своего дела.
- Возможность погрузиться в атмосферу: Найдите практику, которая подойдет именно вам.


Не пропустите возможность стать частью этого уникального опыта. Мы уверены, что вы найдете практику, которая откроет для вас новые горизонты.


Регистрация на мероприятие — vk.cc/cNnqOo


Напомним главное о нашем мероприятии:


ЙОГОЗА — это пространство перехода.
Из города — в горы. Из головы — в тело. Из спешки — в настоящий момент.


Это не ретрит, не тренинг, не фестиваль с фуд-кортами.
Это день, после которого тело и голова скажут: «Спасибо».


Уровень подготовки не важен. Будет интересно и тем, кто «в теме», и тем, кто просто хочет побыть.


26 июля 2025
ГЛК "Егоза"
Участие - 1800 рублей.
В него включены чаепитие и общая фотосессия
Дети до 12 лет в сопровождении взрослых, оплативших участие, - бесплатно.

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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