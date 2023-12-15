Упс... Мы кажется выиграли грант!

Упс... Мы кажется выиграли грант!

Даже два!



Не именно мы, конечно, а наши партнёры и друзья некоммерческие организации:

АНО МПЦ "Рассвет"

"Твердыми шагами"



Но сотрудники Егозы участвовали в подготовке обоих проектов и будут помогать их реализовывать. Да и сами проекты основаны на занятиях горнолыжным спортом именно на наших склонах.



Вместе с АНО МПЦ "Рассвет" мы в следующем сезоне сможем масштабировать проект "Новые вершины" по обучению катанию на сноубордах детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята из Кыштыма, Касли, Озёрска и Снежинска смогут заниматься у нас чаще, больше, участвовать в общих спортивных праздниках и получать за это памятные призы. А так же заниматься ОФП в межсезонье.

Между прочим именно этот проект победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни". И теперь у нас есть не только признание, но и средства на его развитие.



Вместе с "Твердыми шагами" мы продолжим развивать инклюзивный горнолыжный спорт на Егозе и создавать условия для занятий для детей с ОВЗ.

Будут обучены инструкторы, закуплено оборудование, проведены тренировки и даже фестиваль!



Проекты будут реализованы в следующем сезоне. В этом сезоне оба проекта уже работают, но реализуются силами Егозы и родителей детей с ОВЗ.



Пожелайте нам удачи!

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