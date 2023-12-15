Top.Mail.Ru
Упс... Мы кажется выиграли грант! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила
Вход
﻿
» » Упс... Мы кажется выиграли грант!
    ﻿

    Упс... Мы кажется выиграли грант!

    Автор: Егозавр от 18 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 206

    Упс... Мы кажется выиграли грант!
    Даже два!

    Не именно мы, конечно, а наши партнёры и друзья некоммерческие организации:
    АНО МПЦ "Рассвет"
    "Твердыми шагами"

    Но сотрудники Егозы участвовали в подготовке обоих проектов и будут помогать их реализовывать. Да и сами проекты основаны на занятиях горнолыжным спортом именно на наших склонах.

    Вместе с АНО МПЦ "Рассвет" мы в следующем сезоне сможем масштабировать проект "Новые вершины" по обучению катанию на сноубордах детей, оставшихся без попечения родителей.
    Ребята из Кыштыма, Касли, Озёрска и Снежинска смогут заниматься у нас чаще, больше, участвовать в общих спортивных праздниках и получать за это памятные призы. А так же заниматься ОФП в межсезонье.
    Между прочим именно этот проект победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни". И теперь у нас есть не только признание, но и средства на его развитие.

    Вместе с "Твердыми шагами" мы продолжим развивать инклюзивный горнолыжный спорт на Егозе и создавать условия для занятий для детей с ОВЗ.
    Будут обучены инструкторы, закуплено оборудование, проведены тренировки и даже фестиваль!

    Проекты будут реализованы в следующем сезоне. В этом сезоне оба проекта уже работают, но реализуются силами Егозы и родителей детей с ОВЗ.

    Пожелайте нам удачи!

    Похожие новости
    ﻿
  • Мисс Егоза - 2022. Финал.
    • ﻿
  • Новые вершины
    • ﻿
  • Поддержите наш проект на общероссийском конкурсе
    • ﻿
  • Главное на ЕГОЗЕ на этой неделе
    • ﻿
  • Впереди длинные, праздничные выходные...
    • ﻿

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Упс... Мы кажется выиграли грант!

Автор: Егозавр от 18 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 206

Упс... Мы кажется выиграли грант!
Даже два!

Не именно мы, конечно, а наши партнёры и друзья некоммерческие организации:
АНО МПЦ "Рассвет"
"Твердыми шагами"

Но сотрудники Егозы участвовали в подготовке обоих проектов и будут помогать их реализовывать. Да и сами проекты основаны на занятиях горнолыжным спортом именно на наших склонах.

Вместе с АНО МПЦ "Рассвет" мы в следующем сезоне сможем масштабировать проект "Новые вершины" по обучению катанию на сноубордах детей, оставшихся без попечения родителей.
Ребята из Кыштыма, Касли, Озёрска и Снежинска смогут заниматься у нас чаще, больше, участвовать в общих спортивных праздниках и получать за это памятные призы. А так же заниматься ОФП в межсезонье.
Между прочим именно этот проект победил в областном конкурсе "Мой добрый бизнес" в номинации "Лучший проект в сфере здорового образа жизни". И теперь у нас есть не только признание, но и средства на его развитие.

Вместе с "Твердыми шагами" мы продолжим развивать инклюзивный горнолыжный спорт на Егозе и создавать условия для занятий для детей с ОВЗ.
Будут обучены инструкторы, закуплено оборудование, проведены тренировки и даже фестиваль!

Проекты будут реализованы в следующем сезоне. В этом сезоне оба проекта уже работают, но реализуются силами Егозы и родителей детей с ОВЗ.

Пожелайте нам удачи!

Похожие новости
﻿
  • Мисс Егоза - 2022. Финал.
    • ﻿
  • Новые вершины
    • ﻿
  • Поддержите наш проект на общероссийском конкурсе
    • ﻿
  • Главное на ЕГОЗЕ на этой неделе
    • ﻿
  • Впереди длинные, праздничные выходные...
    • ﻿

    Информация

    Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.

    Powered by San © 2013