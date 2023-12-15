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Групповые занятия с инструкторами вернулись! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Групповые занятия с инструкторами вернулись!

    Автор: Егозавр от 24 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 175

    Теперь мы называем их мастер-классами по горным лыжам и сноуборду и готовы принимать группы от 2х до 5 человек.
    Стоимость участие 1300 рублей в час с одного участника.

    Это оптимальный вариант обучения для больших компаний и корпоративных клиентов.

    Но есть несколько условий:
    - участие в групповом занятии доступно для детей старше 14 лет
    - наличие шлема обязательно (можно взять в прокате)
    - на занятиях по сноуборду допускаются ученики без опыта катания
    - на занятие по горным лыжам допускаются ТОЛЬКО ученики умеющие ездить плугом и пользоваться подъёмником (тарелочный).

    Стоимость проката и подъёмника оплачиваются отдельно.

    Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

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Групповые занятия с инструкторами вернулись!

Автор: Егозавр от 24 январь 2024, раздел: Информация, просмотров 175

Теперь мы называем их мастер-классами по горным лыжам и сноуборду и готовы принимать группы от 2х до 5 человек.
Стоимость участие 1300 рублей в час с одного участника.

Это оптимальный вариант обучения для больших компаний и корпоративных клиентов.

Но есть несколько условий:
- участие в групповом занятии доступно для детей старше 14 лет
- наличие шлема обязательно (можно взять в прокате)
- на занятиях по сноуборду допускаются ученики без опыта катания
- на занятие по горным лыжам допускаются ТОЛЬКО ученики умеющие ездить плугом и пользоваться подъёмником (тарелочный).

Стоимость проката и подъёмника оплачиваются отдельно.

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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