Групповые занятия с инструкторами вернулись!

Теперь мы называем их мастер-классами по горным лыжам и сноуборду и готовы принимать группы от 2х до 5 человек.
Стоимость участие 1300 рублей в час с одного участника.
Это оптимальный вариант обучения для больших компаний и корпоративных клиентов.
Но есть несколько условий:
- участие в групповом занятии доступно для детей старше 14 лет
- наличие шлема обязательно (можно взять в прокате)
- на занятиях по сноуборду допускаются ученики без опыта катания
- на занятие по горным лыжам допускаются ТОЛЬКО ученики умеющие ездить плугом и пользоваться подъёмником (тарелочный).
Стоимость проката и подъёмника оплачиваются отдельно.
Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33