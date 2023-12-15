Групповые занятия с инструкторами вернулись!

Теперь мы называем их мастер-классами по горным лыжам и сноуборду и готовы принимать группы от 2х до 5 человек.

Стоимость участие 1300 рублей в час с одного участника.



Это оптимальный вариант обучения для больших компаний и корпоративных клиентов.



Но есть несколько условий:

- участие в групповом занятии доступно для детей старше 14 лет

- наличие шлема обязательно (можно взять в прокате)

- на занятиях по сноуборду допускаются ученики без опыта катания

- на занятие по горным лыжам допускаются ТОЛЬКО ученики умеющие ездить плугом и пользоваться подъёмником (тарелочный).



Стоимость проката и подъёмника оплачиваются отдельно.



Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33