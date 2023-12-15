Акции, график и активности на эту неделю
Автор: Егозавр от 11 март 2024, раздел: Информация, просмотров 60
На этой неделе на Егозе начинают действовать скидки до 50% на часовые тарифы на основной подъёмник!А теперь подробнее
А также будут начислены бонусы держателям карт ЭгоКлаб.
Из мероприятий у нас запланирован мастер-класс по сноуборду и Ярмарка.
11 и 12 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ
13 и 14 марта (среда и четверг) - мы работаем с 15:00 до 21:00.
Для вас:
трасса Спортивная и Верблюд (до 18:00), основной подъёмник, прокат. Подъёмники для начинающих в эти дни не работают.
Инструкторы (по предварительной записи)
Продолжает действовать новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00 по ср и чт) за 700 рублей! А также снижены цены на остальные часовые тарифы и блок "Вечерний".
15 марта (пятница) - с 12:00 до 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
До перерыва работают обе трассы и подъёмники "Вершина" и "Эгоист"
После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная" и основной подъёмник).
Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.
16 и 17 марта (суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и киоск "Вкусный перекус"
Экстремальный Урал 74 - прокат и скисервис Лыжного доктораТРАНСФЕР:
16 марта и каждую субботу до конца сезона:СПОРТ-ТУР для жителей ЧелябинскаБЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и ОзёрскаМЕРОПРИЯТИЯ
16 марта в 10:30 мастер-класс по сноубордингу от Алёны Максимовой (мастер спорта и член сборной команды России с 2004 по 2014 год)! Стоимость 400 рублей с человека. Предварительная запись обязательна.
17 марта в 11:00 выставка-ярмарка работ уральских мастеров.
С НОВЫМИ ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33
Go на гору!
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