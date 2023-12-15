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Акции, график и активности на эту неделю » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Акции, график и активности на эту неделю
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    Акции, график и активности на эту неделю

    Автор: Егозавр от 11 март 2024, раздел: Информация, просмотров 60

    На этой неделе на Егозе начинают действовать скидки до 50% на часовые тарифы на основной подъёмник!
    А также будут начислены бонусы держателям карт ЭгоКлаб.
    Из мероприятий у нас запланирован мастер-класс по сноуборду и Ярмарка.

    Акции, график и активности на эту неделю


    А теперь подробнее

    11 и 12 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

    13 и 14 марта (среда и четверг) - мы работаем с 15:00 до 21:00.
    Для вас:
    трасса Спортивная и Верблюд (до 18:00), основной подъёмник, прокат. Подъёмники для начинающих в эти дни не работают.
    Инструкторы (по предварительной записи)
    Продолжает действовать новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00 по ср и чт) за 700 рублей! А также снижены цены на остальные часовые тарифы и блок "Вечерний".

    15 марта (пятница) - с 12:00 до 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
    До перерыва работают обе трассы и подъёмники "Вершина" и "Эгоист"
    После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная" и основной подъёмник).
    Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.

    16 и 17 марта (суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
    Для вас:
    трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
    подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
    прокат
    служба инструкторов
    кафе и киоск "Вкусный перекус"
    Экстремальный Урал 74 - прокат и скисервис Лыжного доктора

    ТРАНСФЕР:

    16 марта и каждую субботу до конца сезона:
    СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

    МЕРОПРИЯТИЯ

    16 марта в 10:30 мастер-класс по сноубордингу от Алёны Максимовой (мастер спорта и член сборной команды России с 2004 по 2014 год)! Стоимость 400 рублей с человека. Предварительная запись обязательна.

    17 марта в 11:00 выставка-ярмарка работ уральских мастеров.

    С НОВЫМИ ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ

    Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

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Акции, график и активности на эту неделю

Автор: Егозавр от 11 март 2024, раздел: Информация, просмотров 60

На этой неделе на Егозе начинают действовать скидки до 50% на часовые тарифы на основной подъёмник!
А также будут начислены бонусы держателям карт ЭгоКлаб.
Из мероприятий у нас запланирован мастер-класс по сноуборду и Ярмарка.

Акции, график и активности на эту неделю


А теперь подробнее

11 и 12 марта (понедельник и вторник) - ВЫХОДНЫЕ

13 и 14 марта (среда и четверг) - мы работаем с 15:00 до 21:00.
Для вас:
трасса Спортивная и Верблюд (до 18:00), основной подъёмник, прокат. Подъёмники для начинающих в эти дни не работают.
Инструкторы (по предварительной записи)
Продолжает действовать новый блочный тариф "СУМЕРКИ" 3 часа (с 15:00 до 18:00 по ср и чт) за 700 рублей! А также снижены цены на остальные часовые тарифы и блок "Вечерний".

15 марта (пятница) - с 12:00 до 21:00 (с 17:00 до 17:30 технический перерыв!)
До перерыва работают обе трассы и подъёмники "Вершина" и "Эгоист"
После перерыва - вечернее катание (только "Спортивная" и основной подъёмник).
Чтобы позаниматься в пятницу с инструкторами, также желательна предварительная запись.

16 и 17 марта (суббота, воскресенье) - с 10:00 до 18:00.
Для вас:
трассы СПОРТИВНАЯ и ВЕРБЛЮД
подъёмники "Вершина", "Эгоист" и "Беби-лифт"
прокат
служба инструкторов
кафе и киоск "Вкусный перекус"
Экстремальный Урал 74 - прокат и скисервис Лыжного доктора

ТРАНСФЕР:

16 марта и каждую субботу до конца сезона:
СПОРТ-ТУР для жителей Челябинска
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС для жителей Кыштыма и Озёрска

МЕРОПРИЯТИЯ

16 марта в 10:30 мастер-класс по сноубордингу от Алёны Максимовой (мастер спорта и член сборной команды России с 2004 по 2014 год)! Стоимость 400 рублей с человека. Предварительная запись обязательна.

17 марта в 11:00 выставка-ярмарка работ уральских мастеров.

С НОВЫМИ ценами можно ознакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону +7 (982) 277-63-33

Go на гору!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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