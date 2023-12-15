Акции, график и активности на эту неделю

На этой неделе на Егозе начинают действовать скидки до 50% на часовые тарифы на основной подъёмник!

А также будут начислены бонусы держателям карт ЭгоКлаб.

Из мероприятий у нас запланирован мастер-класс по сноуборду и Ярмарка.





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