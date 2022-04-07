Голосуй за Егозу!

Южноуральские горнолыжные курорты стали финалистами Национальной премии «Горы России»



И в список финалистов вошел наш ГЛК «Егоза»!



Победителей Национальной премии «Горы России» будут выбирать жители страны в народном голосовании. Оно запущено на официальном сайте премии - горыроссии.рф



Отдать свой голос за лучший горнолыжный курорт можно до 15 октября.



Победителей III Национальной премии «Горы России» объявят на церемонии награждения 14 ноября в Москве.



Мы можем сделать так, чтобы это была ЕГОЗА!





