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Голосуй за Егозу! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Голосуй за Егозу!

    Автор: Егозавр от 25 август 2024, раздел: Информация, просмотров 31

    Южноуральские горнолыжные курорты стали финалистами Национальной премии «Горы России»

    И в список финалистов вошел наш ГЛК «Егоза»!

    Победителей Национальной премии «Горы России» будут выбирать жители страны в народном голосовании. Оно запущено на официальном сайте премии - горыроссии.рф

    Отдать свой голос за лучший горнолыжный курорт можно до 15 октября.

    Победителей III Национальной премии «Горы России» объявят на церемонии награждения 14 ноября в Москве.

    Мы можем сделать так, чтобы это была ЕГОЗА!


    Голосуй за Егозу!

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Голосуй за Егозу!

Автор: Егозавр от 25 август 2024, раздел: Информация, просмотров 31

Южноуральские горнолыжные курорты стали финалистами Национальной премии «Горы России»

И в список финалистов вошел наш ГЛК «Егоза»!

Победителей Национальной премии «Горы России» будут выбирать жители страны в народном голосовании. Оно запущено на официальном сайте премии - горыроссии.рф

Отдать свой голос за лучший горнолыжный курорт можно до 15 октября.

Победителей III Национальной премии «Горы России» объявят на церемонии награждения 14 ноября в Москве.

Мы можем сделать так, чтобы это была ЕГОЗА!


Голосуй за Егозу!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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