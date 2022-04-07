На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!

На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!



Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей (магазины экипировки, производителей оборудования, гостиницы и клубы отдыха, медицинские центры, автосалоны и так далее). Возможен взаимозачет!



Приглашаем к сотрудничеству региональные СМИ и Рекламные агентства в качестве информационных партнеров ГЛК «Егоза»!

Мы готовы:

- Разместить баннер на территории ГЛК;

- Предоставить скипассы с бесплатными подъёмами для читателей/слушателей/телезрителей в качестве призов или для сотрудников редакции в качестве бонуса.

В обмен на размещение рекламной информации о деятельности и развитии ГЛК «Егоза» на условиях взаимозачета.



Сейчас свободны:



Место на гостинице - 3100х5000 мм

Место у проката - 8000х2500 мм



ПОДРОБНОСТИ - https://glk-egoza.ru/reklamodatelyam.html



Справки по телефону +7 (982) 277-63-33