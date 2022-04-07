На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!
Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей (магазины экипировки, производителей оборудования, гостиницы и клубы отдыха, медицинские центры, автосалоны и так далее). Возможен взаимозачет!
Приглашаем к сотрудничеству региональные СМИ и Рекламные агентства в качестве информационных партнеров ГЛК «Егоза»!
Мы готовы:
- Разместить баннер на территории ГЛК;
- Предоставить скипассы с бесплатными подъёмами для читателей/слушателей/телезрителей в качестве призов или для сотрудников редакции в качестве бонуса.
В обмен на размещение рекламной информации о деятельности и развитии ГЛК «Егоза» на условиях взаимозачета.
Сейчас свободны:
Место на гостинице - 3100х5000 мм
Место у проката - 8000х2500 мм
ПОДРОБНОСТИ - https://glk-egoza.ru/reklamodatelyam.html
Справки по телефону +7 (982) 277-63-33