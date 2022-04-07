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На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!
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    На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!

    Автор: Егозавр от 13 август 2024, раздел: Информация, просмотров 55

    На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!

    Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей (магазины экипировки, производителей оборудования, гостиницы и клубы отдыха, медицинские центры, автосалоны и так далее). Возможен взаимозачет!

    Приглашаем к сотрудничеству региональные СМИ и Рекламные агентства в качестве информационных партнеров ГЛК «Егоза»!
    Мы готовы:
    - Разместить баннер на территории ГЛК;
    - Предоставить скипассы с бесплатными подъёмами для читателей/слушателей/телезрителей в качестве призов или для сотрудников редакции в качестве бонуса.
    В обмен на размещение рекламной информации о деятельности и развитии ГЛК «Егоза» на условиях взаимозачета.

    Сейчас свободны:

    Место на гостинице - 3100х5000 мм
    Место у проката - 8000х2500 мм

    ПОДРОБНОСТИ - https://glk-egoza.ru/reklamodatelyam.html

    Справки по телефону +7 (982) 277-63-33

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На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!

Автор: Егозавр от 13 август 2024, раздел: Информация, просмотров 55

На ГЛК "Егоза" есть свободные рекламные площади!

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей (магазины экипировки, производителей оборудования, гостиницы и клубы отдыха, медицинские центры, автосалоны и так далее). Возможен взаимозачет!

Приглашаем к сотрудничеству региональные СМИ и Рекламные агентства в качестве информационных партнеров ГЛК «Егоза»!
Мы готовы:
- Разместить баннер на территории ГЛК;
- Предоставить скипассы с бесплатными подъёмами для читателей/слушателей/телезрителей в качестве призов или для сотрудников редакции в качестве бонуса.
В обмен на размещение рекламной информации о деятельности и развитии ГЛК «Егоза» на условиях взаимозачета.

Сейчас свободны:

Место на гостинице - 3100х5000 мм
Место у проката - 8000х2500 мм

ПОДРОБНОСТИ - https://glk-egoza.ru/reklamodatelyam.html

Справки по телефону +7 (982) 277-63-33

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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