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Заброски. Гид. Прокат » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Заброски. Гид. Прокат

    Автор: Егозавр от 03 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 47

    Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!

    Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.

    Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.

    Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:
    - заброска
    - гид
    - аренда DH-велосипедов и экипировки
    требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!

    Гоу на гору!

    Заброски. Гид. Прокат

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Заброски. Гид. Прокат

Автор: Егозавр от 03 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 47

Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!

Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.

Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.

Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:
- заброска
- гид
- аренда DH-велосипедов и экипировки
требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!

Гоу на гору!

Заброски. Гид. Прокат

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  • Осень на Егозе
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  • Летний сезон на Егозе закончен.
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  • Продолжаем череду хороших новостей...
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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