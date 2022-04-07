Заброски. Гид. Прокат

Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!



Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.



Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.



Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:

- заброска

- гид

- аренда DH-велосипедов и экипировки

требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!



Гоу на гору!



