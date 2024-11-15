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Сезон открыт » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Сезон открыт

    Автор: Егозавр от 15 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 58

    Мы официально объявляем начало сезона 2024//25 на ГЛК "Егоза"

    16 и 17 ноября с 10:00 до 17:00 для вас работают:

    трасса "Спортивная" (нижняя часть) и подъёмник "Эгоист" (тарелочный)

    А также:
    прокат, служба инструкторов, кафе 613.

    АКЦИЯ!!! В честь открытия ПЕРВЫЙ ЧАС подъёмник "Эгоист" будет работать БЕСПЛАТНО для всех желающих, т.е. 16 и 17 ноября с 10:00 до 11:00

    Также в течение 16 ноября вы сможете БЕСПЛАТНО воспользоваться прокатом снаряжения: 1 комплект снаряжения для 1 человека на 1 час (далее оплата по прайсу)

    Все цены уже на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
    Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33

    Начните сезон с нами!

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Сезон открыт

Автор: Егозавр от 15 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 58

Мы официально объявляем начало сезона 2024//25 на ГЛК "Егоза"

16 и 17 ноября с 10:00 до 17:00 для вас работают:

трасса "Спортивная" (нижняя часть) и подъёмник "Эгоист" (тарелочный)

А также:
прокат, служба инструкторов, кафе 613.

АКЦИЯ!!! В честь открытия ПЕРВЫЙ ЧАС подъёмник "Эгоист" будет работать БЕСПЛАТНО для всех желающих, т.е. 16 и 17 ноября с 10:00 до 11:00

Также в течение 16 ноября вы сможете БЕСПЛАТНО воспользоваться прокатом снаряжения: 1 комплект снаряжения для 1 человека на 1 час (далее оплата по прайсу)

Все цены уже на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33

Начните сезон с нами!

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  • Старт сезона
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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