Сезон открыт

Мы официально объявляем начало сезона 2024//25 на ГЛК "Егоза"



16 и 17 ноября с 10:00 до 17:00 для вас работают:



трасса "Спортивная" (нижняя часть) и подъёмник "Эгоист" (тарелочный)



А также:

прокат, служба инструкторов, кафе 613.



АКЦИЯ!!! В честь открытия ПЕРВЫЙ ЧАС подъёмник "Эгоист" будет работать БЕСПЛАТНО для всех желающих, т.е. 16 и 17 ноября с 10:00 до 11:00



Также в течение 16 ноября вы сможете БЕСПЛАТНО воспользоваться прокатом снаряжения: 1 комплект снаряжения для 1 человека на 1 час (далее оплата по прайсу)



Все цены уже на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33



Начните сезон с нами!