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Егоза встретила предпринимателей округа » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Егоза встретила предпринимателей округа

    Автор: Егозавр от 28 май 2024, раздел: Информация, просмотров 45

    24 мая у нас на территории ГЛК "Егоза" прошла традиционная встреча предпринимателей Кыштымского городского округа - нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

    Организатор - Центр «Мой бизнес» г. Кыштым

    Для участников организаторами были подготовлены встречи с экспертами, игра в Лазертаг, финансовая игра "Денежный поток" и мастер-класс по "Нейрографике".

    Мы как принимающая сторона постарались сделать всё возможное. чтобы участникам было комфортно и уютно, а также позаботились о сытном обеде... Плов от Алима в 1000-ый раз не оставил никого равнодушным.

    Летом Егоза может стать площадкой и для ваших mice, спортивных или творческих мероприятий. Звоните, пишите. Обсудим варианты.


    Егоза встретила предпринимателей округа
    Егоза встретила предпринимателей округа
    Егоза встретила предпринимателей округа

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Егоза встретила предпринимателей округа

Автор: Егозавр от 28 май 2024, раздел: Информация, просмотров 45

24 мая у нас на территории ГЛК "Егоза" прошла традиционная встреча предпринимателей Кыштымского городского округа - нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

Организатор - Центр «Мой бизнес» г. Кыштым

Для участников организаторами были подготовлены встречи с экспертами, игра в Лазертаг, финансовая игра "Денежный поток" и мастер-класс по "Нейрографике".

Мы как принимающая сторона постарались сделать всё возможное. чтобы участникам было комфортно и уютно, а также позаботились о сытном обеде... Плов от Алима в 1000-ый раз не оставил никого равнодушным.

Летом Егоза может стать площадкой и для ваших mice, спортивных или творческих мероприятий. Звоните, пишите. Обсудим варианты.


Егоза встретила предпринимателей округа
Егоза встретила предпринимателей округа
Егоза встретила предпринимателей округа

Похожие новости
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  • Егоза на этой неделе
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  • Снято ограничение на посещение леса
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  • Центр «Мой бизнес» проведет бизнес-ретрит на Егозе , приуроченный ко Дню российского предпринимательства
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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