Егоза встретила предпринимателей округа

24 мая у нас на территории ГЛК "Егоза" прошла традиционная встреча предпринимателей Кыштымского городского округа - нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства.



Организатор - Центр «Мой бизнес» г. Кыштым



Для участников организаторами были подготовлены встречи с экспертами, игра в Лазертаг, финансовая игра "Денежный поток" и мастер-класс по "Нейрографике".



Мы как принимающая сторона постарались сделать всё возможное. чтобы участникам было комфортно и уютно, а также позаботились о сытном обеде... Плов от Алима в 1000-ый раз не оставил никого равнодушным.



Летом Егоза может стать площадкой и для ваших mice, спортивных или творческих мероприятий. Звоните, пишите. Обсудим варианты.





