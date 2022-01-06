Top.Mail.Ru
Нетворкинг на Егозе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 4 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 4°C, Влажность: 99%

Вход
﻿
» » Нетворкинг на Егозе
    ﻿

    Нетворкинг на Егозе

    Автор: Егозавр от 20 май 2024, раздел: События, просмотров 107

    Круче гор - только горы Кыштыма!

    24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства

    Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза.

    На пути к вершине вы встретите 4 локации:
    Яна Василенко расскажет, как эффективно продвигать бизнес в социальных сетях и насколько важно построение личного бренда.
    На локации Юрия Флегонтова можно будет сыграть в Лазертаг: весело и безопасно!
    Команда Евгения Ляхова захватит сразу две площадки: можно будет сразиться в финансовой игре «Денежный поток» и расслабиться и помедитировать на мастер-классе «Нейрографика».

    Опционально: на территории есть мангальная зона, можно брать всё для пикника и приготовить угощения.

    Для тех, кто хочет ехать налегке, будет приготовлен плов. Оплачивается самостоятельно.

    Дата: 24 мая.
    Время: 11:00 (сбор у подножия горы Егоза).

    Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: [url=http://]clck.ru/3Ag8bN[/url]

    Нетворкинг на Егозе

    Нетворкинг на Егозе

    Нетворкинг на Егозе

    Нетворкинг на Егозе


    Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (982) 347-93-67, Мария.

    Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

    Похожие новости
    ﻿
  • Егоза на этой неделе
    • ﻿
  • Экотропы "Егоза-Сугомак"
    • ﻿
  • ГЛК "Егоза" признан самым выгодным курортом России по версии Ski Business Awards 2022
    • ﻿
  • Сезон 2022//23. Что нового вас ждёт на Егозе?!
    • ﻿
  • Центр «Мой бизнес» проведет бизнес-ретрит на Егозе , приуроченный ко Дню российского предпринимательства
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Нетворкинг на Егозе

Автор: Егозавр от 20 май 2024, раздел: События, просмотров 107

Круче гор - только горы Кыштыма!

24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства

Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза.

На пути к вершине вы встретите 4 локации:
Яна Василенко расскажет, как эффективно продвигать бизнес в социальных сетях и насколько важно построение личного бренда.
На локации Юрия Флегонтова можно будет сыграть в Лазертаг: весело и безопасно!
Команда Евгения Ляхова захватит сразу две площадки: можно будет сразиться в финансовой игре «Денежный поток» и расслабиться и помедитировать на мастер-классе «Нейрографика».

Опционально: на территории есть мангальная зона, можно брать всё для пикника и приготовить угощения.

Для тех, кто хочет ехать налегке, будет приготовлен плов. Оплачивается самостоятельно.

Дата: 24 мая.
Время: 11:00 (сбор у подножия горы Егоза).

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: [url=http://]clck.ru/3Ag8bN[/url]

Нетворкинг на Егозе

Нетворкинг на Егозе

Нетворкинг на Егозе

Нетворкинг на Егозе


Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (982) 347-93-67, Мария.

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Похожие новости
﻿
  • Егоза на этой неделе
    • ﻿
  • Экотропы "Егоза-Сугомак"
    • ﻿
  • ГЛК "Егоза" признан самым выгодным курортом России по версии Ski Business Awards 2022
    • ﻿
  • Сезон 2022//23. Что нового вас ждёт на Егозе?!
    • ﻿
  • Центр «Мой бизнес» проведет бизнес-ретрит на Егозе , приуроченный ко Дню российского предпринимательства
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013