Нетворкинг на Егозе

Круче гор - только горы Кыштыма!
24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства
Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза.
На пути к вершине вы встретите 4 локации:
Яна Василенко расскажет, как эффективно продвигать бизнес в социальных сетях и насколько важно построение личного бренда.
На локации Юрия Флегонтова можно будет сыграть в Лазертаг: весело и безопасно!
Команда Евгения Ляхова захватит сразу две площадки: можно будет сразиться в финансовой игре «Денежный поток» и расслабиться и помедитировать на мастер-классе «Нейрографика».
Опционально: на территории есть мангальная зона, можно брать всё для пикника и приготовить угощения.
Для тех, кто хочет ехать налегке, будет приготовлен плов. Оплачивается самостоятельно.
Дата: 24 мая.
Время: 11:00 (сбор у подножия горы Егоза).
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: [url=http://]clck.ru/3Ag8bN[/url]