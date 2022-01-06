Нетворкинг на Егозе

Круче гор - только горы Кыштыма!



24 мая приглашаем на выездной нетворкинг, приуроченный ко Дню российского предпринимательства



Участников ждет живое общение, новые контакты, полезная информация от экспертов и покорение горы Егоза.



На пути к вершине вы встретите 4 локации:

Яна Василенко расскажет, как эффективно продвигать бизнес в социальных сетях и насколько важно построение личного бренда.

На локации Юрия Флегонтова можно будет сыграть в Лазертаг: весело и безопасно!

Команда Евгения Ляхова захватит сразу две площадки: можно будет сразиться в финансовой игре «Денежный поток» и расслабиться и помедитировать на мастер-классе «Нейрографика».



Опционально: на территории есть мангальная зона, можно брать всё для пикника и приготовить угощения.



Для тех, кто хочет ехать налегке, будет приготовлен плов. Оплачивается самостоятельно.



Дата: 24 мая.

Время: 11:00 (сбор у подножия горы Егоза).



Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: [url=http://]clck.ru/3Ag8bN[/url]





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Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (982) 347-93-67, Мария.Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.